「紅白うちのじいちゃんの曲歌われすぎや」シンガーソングライターの投稿に驚きの声！「レジェンドすぎ」
シンガーソングライターのラブリーサマーちゃんは12月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身の祖父の正体を明かしました。
コメントでは「いずみたくさん御祖父様だったんですか！！？！？！？！？！？！？」「ほんとそれｗ おじいちゃん強すぎる」「温泉番組で絶対かかるやつですか？！」「じいちゃん強すぎて草」「おじいちゃん、紅白で大暴れしすぎ案件ですね」「レジェンドすぎて選曲が全部“じいちゃん優先枠”なんよ」と驚きの声が多数寄せられています。
「じいちゃん強すぎて草」ラブリーサマーちゃんは「紅白うちのじいちゃんの曲歌われすぎや 孫の曲は！？！？」とポスト。ラブリーサマーちゃんの祖父は、「手のひらを太陽に」「見上げてごらん夜の星を」「いい湯だな」など数々の名曲を生み出した作曲家・いずみたくさんとのこと。
「2025年、いっぱい聴いてもらえました」自身もシンガーソングライターとして活躍しているラブリーサマーちゃん。同日の別投稿では、「ラブリーサマーちゃんは2025年、いっぱい聴いてもらえました 念願のミニアルバムもやっと出せた、大好きな曲出せた！ライブもいっぱいできた 本当にありがとうございました 来年もお願いします！」とファンへの感謝をつづりました。ファンからは「じいちゃんのDNA、こっちでもちゃんと歌ってますから〜！」「ラブサマちゃんの曲も紅白で聴きたいなあ…いつか絶対実現しますように！」「孫の曲も聴きたい！」「孫の出番もそろそろ頼む！！」と応援の声が寄せられています。ラブリーサマーちゃんの今年の活躍に期待したいですね！
(文:福島 ゆき)