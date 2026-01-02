¡Ú¥ë¥Ý¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÇÑ¹»ºÆÀ¸Êª¸ì¡ÛAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¿åÂ²´Û¡¢¾úÂ¤½ê¡¢¥¦¥Ê¥®¸¦µæ½ê......¡£¿·¤¿¤ÊÃÏ°èºÆÀ¸¤Î´õË¾¤ÎµòÅÀ!?
Ç¯´Ö¤ª¤è¤½450¹»¤¬ÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¸øÎ©³Ø¹»¡£°ì¸«¡¢Éé¤Î°ä»º¤È²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡¢¤³¤ÎµðÂç¤ÊÍ·µÙ»ñ»º¤¬¡¢¿·¤·¤¤ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¸°¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÇÑ¹»¤òÃÏ°èºÆÀ¸¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇ®¤¿Í¡¹¤Î¸½¾ì¤òÄÉ¤Ã¤¿¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Úº´²ì¤ÎÇÑ¹»¤¬AI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡Û
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËèÇ¯Ìó450¤â¤Î¸øÎ©³Ø¹»¤¬ÇÑ¹»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾¯»Ò²½¤È²áÁÂ²½¤ÎÇÈ¤Ï¡¢¤³¤Î20Ç¯´Ö¤Ç8500¹»°Ê¾å¤òÇÑ¹»¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
ÃÏ°è¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿³Ø¤Ó¤ä¤¬¡¢¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤¿¤¿¤º¤à»Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Î¼Ì¤·¶À¤À¡£
°ìÊý¤Ç¿·¤¿¤Ê´õË¾¤â²ê¿á¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¿Í¸ý¤ï¤º¤«5000¿Í¤Û¤É¤Îº´²ì¸©¸¼³¤Ä®¡£¸©Æâ¤ÇºÇ¤â¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤¤Ä®¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÃÏ¤Ë¡¢º£Ç¯8·î¡¢ÇÑ¹»¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸À®AI¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
10Ç¯Á°¤ËÊÄ¹»¤·¤¿µìÍÆÁ¾®³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¡¢¤½¤Î2³¬ÉôÊ¬¤ò²þÁõ¤·¡¢¹âÀÇ½GPU¤òÅëºÜ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ð¡¼120´ð¤òÀßÃÖ¡£³«Àß¤·¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¤ÎIT´ë¶È¥Ï¥¤¥ì¥¾¤À¡£
¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¸¼³¤Ä®¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î»ÖÁÒ´î¹¬ÂåÉ½¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¸¼³¤Ä®¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡Êº´²ì¸©¡Ë¡¡ÃÏÊý¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤éIT´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ø¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦
¡Ö¾åÊª¤â¿·ÃÛ¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ìÄê¤Î¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç·úÃÛÅö»þ¤Î»ñÎÁ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ÇÑ¹»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê»ÖÁÒ»á¡Ë
¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÂçÎÌ¤ÎÅÅµ¤¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅµ¤Âå¤Î°Â¤¤ÅÚÃÏ¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÐÀî¸©¤Ê¤É¤ÎÃÏÊý¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ëÅÅµ¤Âå¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¸¼³¤Ä®¤Ï¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½êÎ©ÃÏ¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤Æ´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×»Ù±çºö¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ê¤É¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÄ®Æâ¤Ø¤Î·úÀß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸¼³¤Ä®¤Î¤Û¤¦¤«¤éÇÑ¹»ÍøÍÑ¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤ÏÌÌÀÑ¤äÂÑ¿ÌÀÇ½¤ÎÌÌ¤Ç¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤È·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¼³¤Ä®¤«¤é¤Ï¡ØÄ®Ì±¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿5¿Í¤Ç±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¸ÛÍÑ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÃÊ³¬Åª¤Ë¿Í°÷¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÇÑ¹»¤¬¸ÛÍÑ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¤Û¤«¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤âÍ¶Ã×¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Ë¤Ï¹áÀî¸©°½ÀîÄ®¤Ç¤âÇÑ¹»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò³«ÀßÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
¸¼³¤Ä®¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£¤äÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³Ø¹»¤¬ÊÄ¹»¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑÊýË¡¤¬ÌÏº÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è³èÀ²½¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¡Ø³Ø¹»ÅýÇÑ¹ç¤ÈÇÑ¹»³èÍÑ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤â¤¢¤ëÅèÄÅÎ´Ê¸»á¡Ê¥Õ¥©¡¼¥é¥à¼«¼£¸¦µæÍý»öÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Î³Ø¹»¤Ï¿Í¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÈòÆñ½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢°Â°×¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¤½¤â¤½¤â²áÁÂÃÏ¤Ç¤Ï´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÑ¹»¤ÎÍ¸ú¤ÊÍø³èÍÑ¤Ë¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î²ÝÂê¤ÏÊ¸²Ê¾Ê¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢15Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÇÑ¹»ÍøÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë³Ø¹»»ÜÀß¤ÎÀ©ÅÙ²þ³×¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö½¾Íè¡¢¹ñ¸ËÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿³Ø¹»»ÜÀß¤ò³Ø¹»°Ê³°¤ÎÍÑÅÓ¤ËÅ¾ÍÑ¤Þ¤¿¤ÏÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÊä½õ¶â¤ÎÊÖ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÇÑ¹»ÍøÍÑ¤ÎÊÉ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÊ¸²Ê¾Ê¤Ï¹ñ¸ËÊä½õ¤ò¼õ¤±¤¿»ÜÀß¤Ç¤â¡¢10Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÊÖ¶âÉÔÍ×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÇÑ¹»ÍøÍÑ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï»ÜÀß¤¬¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ëÌó7500¹»¤Î¤¦¤Á£·³äÄ¶¤ËÅö¤¿¤ëÌó5600¹»¤â¤ÎÇÑ¹»¤¬¡¢¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·......¡£
¡Ö¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤òÍ¶Ã×¤·¤Æ¤âÃÏ°è½»Ì±¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ø¹»¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤ÏÃÏ°è¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÇÑ¹»ÍøÍÑ¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¡¢»ö¶È¤Î¼ý±×À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÉ÷ÅÚ¤äÊ¸²½¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Ø¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÀ®¸ù¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ë¡Â§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ®¸ùÎã¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤ÎàÇ®°Õ¤¢¤ë¿Íá¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¡Úµì¥½Ï¢½Ð¿È¤Î½÷À¤¬ÃáÉã¤ÎÇÑ¹»¤Ç¼òÂ¤¤ê¡Û
Ç®°Õ¤¢¤ë¿Í¤¬ÇÑ¹»ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡½¡½¡£ÃáÉã¤Î»³±ü¤ÎÇÑ¹»¤òº£ÃíÌÜ¤Î¾úÂ¤½ê¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤¿¹©Æ£¥¨¥ì¥Ê»á¡Ê37ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿ÍÊª¤À¡£
¡Ö¥½Ï¢»þÂå¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤ÎÉã¤È¡¢¥í¥·¥¢½Ð¿È¤ÎÊì¤Î²¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ï4ºÐ¤Î¤È¤¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤¬¡¢¥½Ï¢Êø²õ¸å¤ËÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ê¤¸¤á¤Æ¡¢²ñÄÅÊÛ¤â³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â¤Ê¤Þ¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤¦Î®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤¹¥¨¥ì¥Ê»á¤Ï¸½ºß¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¼Ö¤Ç£³»þ´Ö¤Û¤É¤Î»³¤¢¤¤¤Ë¤¢¤ë¡¢ºë¶Ì¸©¾®¼¯ÌîÄ®¤ÎµìÁÒÈøÃæ³Ø¹»¤Î·úÊª¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¥ß¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¼ò¤Î¾úÂ¤½ê¤ò±Ä¤à¡£
ËªÌª¤È¿å¤Ë¹ÚÊì¤ò²Ã¤¨¤ÆÂ¤¤é¤ì¤ë¼ò¤Ç¡¢À¾ÍÎ¤ÎÅÁÀâ¤ä¿ÀÏÃ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î¼ò¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£
¡Öºë¶Ì¤ÎÃáÉã¥¨¥ê¥¢¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤¬Â¤¤é¤ì¤ë¼ò¤É¤³¤í¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¾®¼¯ÌîÄ®¤Ïº£¤âÍÜËª²È¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ÎÁ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡×
¼ã¤¤º¢¤«¤é¡Ö¤Î¤ó¤Ù¤¨¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥ì¥Ê»á¤Ï¡¢23ºÐ¤Î¤È¤¤ËÃÏ¸µ¡¦²ñÄÅ¤Î¡ÖÊö¤ÎÀã¼òÂ¤¾ì¡×¤Ç¥ß¡¼¥É¤Ë½Ð¹ç¤¦¡£Æ±¼Ò¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥ß¡¼¥ÉÂ¤¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¼òÂ¢¤Ç¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÀè¶î¼Ô¤À¡£
½é¤á¤Æ°û¤ó¤À¥ß¡¼¥É¤ÎÌ£¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ì¥Ê»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¤³¤ì¤òÂ¤¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤òÊú¤¯¡£°ì»þ¤ÏÀ¸³èÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤ËIT´ë¶È¤ÇEC¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤â¡¢·ëº§¤òµ¡¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¡£Êö¤ÎÀã¼òÂ¤¾ì¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥ß¡¼¥É¤Î³«È¯¤ÈÈÎÇä¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¾úÂ¤½ê¤Î»ÜÀßÃµ¤·¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£·úÊª¤È¤·¤Æ´ðÁÃ¤¬¾æÉ×¤Ç¡¢ÉßÃÏ¤â¹¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏºÇ½é¤«¤é³Ø¹»¡¢¤½¤ì¤âÂÎ°é´Û¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬´ûÂ¸¤ÎÂÎ°é´Û¤ÏÉô³èÆ°¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆÍøÍÑ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
1Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ä®Ìò¾ì¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬µìÁÒÈøÃæ³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤ê¿ïÊ¬¤¿¤Á¡¢¼þÊÕ¤Î²áÁÂ²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ä®Ìò¾ì¤Î¿Í¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¾ì½ê¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿å¤â¶õµ¤¤â¤¤ì¤¤¤Ê¤³¤ÎÃÏ¤Ï¡¢¤ª¼òÂ¤¤ê¤Ë¤ÏºÇÅ¬¡£¤à¤·¤í¡¢¤³¤³¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡×
¥Ç¥£¥¢¥ì¥Ã¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾úÂ¤½ê¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¡¥Ç¥£¥¢¥ì¥Ã¥È¤Ï¾®¼¯¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÏÌî¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¾®¼¯Ìî¡×¡£¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ð¤ÏµìÄ®Î©ÁÒÈøÃæ³Ø¹»¤Î¹»¾Ï
ÂÎ°é´Û¤Î1³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¾úÂ¤½ê¤Ë¡¢2³¬¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦
19Ç¯¤Ë²ÈÂ²¤Ç°Ü½»¤¹¤ë¤È¡¢¾úÂ¤½ê¤Î¹©»ö¤ËÃå¼ê¡£À¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤Â©»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¤È¡¢Âè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤Î½Ð»º¤Ë¤âÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢21Ç¯¤Ë¥ß¡¼¥ÉÀìÌç¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¢¥ì¥Ã¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾úÂ¤½ê¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ´ü¤ÏÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤«¡¢·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ò¤¬¼ÂºÝ¤Ë°û¤á¤ë¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤ÏÇ¯´ÖÌó1Ëü5000ËÜ¤ò½Ð²Ù¤¹¤ëµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¡£¤·¤«¤·¡¢·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤Ê¤É¿´ÇÛ»ö¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¡£
²¿¤è¤ê¾®¼¯ÌîÄ®¤Î¿Í¸ý¤ÏÇ¯¡¹¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ÇÄ®¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¾úÂ¤½ê¤Î°Ý»ý¤âº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢Ä®¤Î¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë°Ü½»¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¼¯Ìî¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤½ê¤À¤·¡¢»ä¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¾úÂ¤½ê¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤âÄ®¤¬¿êÂà¤·¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¾úÂ¤½ê¤ÈÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎÎ¾Êý¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÚÃÏ°è¹×¸¥¤È»ö¶È¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡Û
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÇÑ¹»ÍøÍÑ¤ÎÌäÂê¤Ï²áÁÂÃÏ¸ÂÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡£´ØÀ¾¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÇ¯¡¢¹Ù³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¾¯»Ò²½¤ä¿Í¸ýÎ®½Ð¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢³Ø¹»¤ÎÅýÇÑ¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿À¸Í»Ô¤ÎÊ¼¸Ë¶è¤Ç15Ç¯¤ËÊÄ¹»¤·¤¿µìÌ«»³¾®³Ø¹»¤ÎÅÚÃÏ¤È·úÊª¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬NATURE STUDIO¤Ç¤¢¤ë¡£»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤Ç15Ê¬¤Û¤É¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¿åÂ²´Û¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤È¤·¤Æ22Ç¯7·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
NATURE STUDIO¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¡¿åÂ²´Û¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½ê¡¢¥Õ¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¡¢³ØÆ¸¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
³«È¯»ö¶È¼Ô¤Ï¿À¸Í»Ô¤Ç3Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·úÀß¶È¤ò±Ä¤àÂ¼¾å¹©Ì³Å¹¡£Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÜÀß¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¥ê¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¥¹¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¤ëÂ¼¾å¹ë±Ñ»á¤¬¡¢³«¶È¤Î·Ð°Þ¤ò¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ï¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ç¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î³¹ÊÂ¤ß¤â»Ä¤ëÎò»Ë¤¢¤ëÃÏ°è¡£ÆÃ¤Ë¾®³Ø¹»¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¸Å¤¯¤ÏÊ¿À¶À¹¤¬Êë¤é¤·¤¿¸æ½ê¤ÎÀ×ÃÏ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢³¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ÝÄ§Åª¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì½ê¤òÃ±¤Ê¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬½¸¤Þ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢±ó¤¯¤«¤é¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤¯¤Ê¤ë»ÜÀß¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÃÏ¶è¤ò³èÀ²½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¡¢·×²è¤ò»Ô¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
»ÜÀß¤Î·úÀßÃæ¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤ê¡¢¹©»ö¤¬·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿º¤Æñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶³«¶È¤¹¤ë¤È»Ô³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÈÖ¿Íµ¤¤ÏÍý²Ê¼¼¤ä¿Þ½ñ¼¼¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÂ¤¤Ã¤¿¿åÂ²´Û¡£µÙÆü¤Ï±óÊý¤«¤é¤â´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿Íµ¤¤Ï¹»¼Ë¤Î1³¬¤ò²þÁõ¤·¤¿¡Ø¤ß¤Ê¤È¤ä¤Þ¿åÂ²´Û¡Ù¡£±óÊý¤ÎÍè´Û¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿åÂ²´Û¤Î¤Û¤«¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ç°é¤Æ¤¿¥Ï¡¼¥Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¹»¼Ë¤Î°ì²è¤ò²þÁõ¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¾úÂ¤½ê¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»ÜÀß¤¬¤½¤í¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¥Õ¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢»ÔÆâ³ÆÃÏ¤Î°û¿©Å¹¤Ø¤Î¾¦ÉÊÄó¶¡¤Èºß¸Ë´ÉÍý¤â¹Ô¤Ê¤¦¡£
¤â¤È¤â¤Èµë¿©¼¼¤À¤Ã¤¿Éô²°¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½ê¡£¿À¸Í¤ÎÃÏ²¼¿å¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¹»Äí¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¢Êª¤¬¿¢ºÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¿¢Êª±à¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤½¤ì¤é¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë
¡Ö¾úÂ¤½ê¤ä¥Õ¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤Ï½¸µÒ¤¬Æñ¤·¤¤Ê¿Æü¤Ë¤â°ÂÄê¤·¤Æà³°²ßá¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸»º¤ÎµòÅÀ¤â·ó¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÜÀßÍøÍÑ¤Î¼ý±×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤«¤é¤â¼ý±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢»ö¶È¤Î»ýÂ³À¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï³ØÆ¸ÊÝ°é¤ä½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤â¤¢¤ê¡¢´ÛÆâ¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»Ò¶¡¤òÍÂ¤±¤¿¤ê¡¢½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤Î¤¿¤á¤Î¹©É×¤â¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤È¤Ï¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê°·¤¦·úÀß²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿Â¼¾å¹©Ì³Å¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»ÜÀß¤òÂ¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡ØÃíÌÜ¤ÎÃÏ°è¡Ù¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É·Êµ¤¤ËÊ¨¤¯´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÀÜ¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¡Ø¤Ç¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ï¿êÂà¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»ÜÀß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏÊý¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Ç¤âËÜµ¤¤Ç¤ä¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë³Ø¹»¤ÏÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°è¤ÏÉ¬¤º¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Á´¹ñ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¤³¤Î»ÜÀß¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¡Ø¼«Ê¬¤âÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Á´¹ñÅª¤Ë¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢ÇÑ¹»¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨Â³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£ÇÑ¹»ºÆÀ¸¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁý¤¹°ìÊý¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®»³ÅÄÍµºÈ¡¡»£±Æ¡¿µÜ²¼Í´²ð
