里田まい、13年ぶりテレビ出演で夫・田中将大と初共演 結婚生活赤裸々に語る【さんまのまんま】
【モデルプレス＝2026/01/02】田中将大投手と里田まい夫婦が、1月2日15時40分より放送の『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）に出演。里田がテレビ出演するのは約13年ぶりとなり、夫婦でテレビ共演するのは初となる。
【写真】41歳ヘキサゴンファミリー「13年ぶりのテレビ」プロ野球選手夫と夫婦共演密着ショット
登場するやいなや、田中へのかいがいしい尽くしぶりを見せる里田に、さんまが「ほんまにマー君のこと愛してるよなあ」と言うと、里田は「はい」と笑顔で即答。「1度もそんなに愛してもらったことない」とさんまがうらやましがる。さらに、2025年、日米通算200勝を達成するなど、田中の活躍ぶりをさんまが褒めちぎると、里田は思わず「かっこいいなあ」と言い、さんまはノックアウト。これには田中も「何を言うてるの」と照れてしまう。
２人の仲むつまじい様子に、さんまが「何をしたらそうなれるの？」と不思議がると、里田は田中の人となりや家庭での様子を語る。北海道出身の里田にとって田中は元々「北の大地で甲子園の旗を持って帰ってきてくれたスター」だったとのこと。その後どのようにして連絡先を交換し付き合うことになるのか、2人の初々しい出会いの思い出を明かす。
爆笑問題が合流すると、毎年行われているという“爆笑問題・田中チーム対田中将大チーム”の草野球対決の話に。爆笑問題・田中が投げるスローカーブをマー君がなかなか打てないという話や、かつて田中が驚異の開幕から24連勝を成し遂げた後に、爆笑問題・田中チームにまさかの1敗を喫しているという貴重な話に、さんまは「贅沢（ぜいたく）！」と興奮。爆笑問題・田中が巨人対ドジャースの試合を観戦した裏話や、巨人のキャンプを訪れた話など、野球の話で大いに盛り上がる。
このほかにも、爆笑問題、又吉直樹（ピース）、ムロツヨシ、木南晴夏、ちゃんみな、今田耕司もゲストとして出演。毎年恒例の芸人紹介コーナーも。見どころ満載の新春スペシャルとなる。（modelpress編集部）
Q．収録の感想を教えてください。
お正月とさんまさんってすごくお似合いですよね。おめでたいもの同士で（笑）。夫婦での共演が初めてで、それが『さんまのまんま』なのはぜいたくです。ありがたいです。
Q．お正月の過ごし方は？
寝る（笑）。家族でキャッチボールをすることもあります。夫に投げ方を教えてもらっています。
Q．2026年の抱負は？
“健康と充実の一年にしたい”です。夫や子どもたちにとって、健康と充実感あふれる出来事がたくさんあるといいなと思います。
Q．視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
2026年、早々にステキな思い出ができました。皆さんが健康に過ごされることを陰ながら応援しております。ウソっぽいですかね…（笑）またどこかでお会いしましたらお声がけください。
【Not Sponsored 記事】
