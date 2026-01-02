「明治のラストサムライ」305人 東北に残した足跡

宮城県仙台市の寺に「鹿児島出身の人たちの昔の墓がある」と仙台出身の方から聞いたのは数年前のことだ。

「ああ、戊辰戦争で現地で戦死された方ですかね」とあいづちをうったら、「いやいや、確か明治に入ってしばらくしてからですよ」と返された。

いったいどんな人たちの墓なのだろうと気になっていたが、東北に行く機会があり、宮城県仙台市の鹿児島県人の墓に向かった。

「伊達政宗」のために創建された寺にあった「墓」

仙台市青葉区、伊達政宗の霊廟である瑞鳳殿へ上る参道の左手に、その寺、瑞鳳寺はあった。1637年、二代藩主・忠宗が政宗の供養のために創建した由緒ある寺だ。

木立に囲まれた静かな墓地の一角に、「鹿児島県人七士の墓」と刻まれた石碑と整然と並ぶ7基の墓石があった。

「賊軍」になった薩摩の武士たち

近くに立てられた由来書きには、「明治10年（1877年）の西南戦争で投降した西郷軍の墓」とある。墓石には一人ひとりの名前と出身地、亡くなった年が刻まれている。

約150年の風雪を耐えた墓石には、思わず背筋が伸びるような威厳があった。

西郷隆盛に率いられた「国内最後の内戦」

明治10年（1877年）の西南戦争は、明治政府に対し不満を抱いた士族が起こした反乱である。西郷隆盛が率いた薩軍は、官軍と戦い「賊軍」とされた。明治政府にとっては、反政府勢力である。

「西南戦役作戦経過要図」（防衛省防衛研究所所蔵）によると、西郷や桐野利秋、村田新八ら幹部に率いられた薩軍は、諸藩から合流した隊も合わせて最大で3万人。

対する官軍は陸軍5万8,558人、海軍2,280人に軍艦13隻、輸送船6隻を投入した。

2月から9月にかけて熊本、宮崎などで官軍と薩軍とが戦った。薩軍で最後に鹿児島の城山にこもったのは約350人。政府軍は7万人の兵で城山を包囲したとも言われる。

7か月にわたる西南戦争が終結。そして

明治10年9月24日、総攻撃が行われ、西郷の切腹と幹部らの死をもって西南戦争は終結した。

戦後の薩軍兵たち 「国事犯」として裁判へ

各地でけがをしたり投降したりして生き残った薩軍兵は、反政府の罪人とされ「国事犯」とされた。

国事犯は西南戦争終結までに捕えられた約2,700人。長崎と東京の臨時裁判所で裁判を受け、懲役10年から2年の刑を受けて各地の監獄に収容された。その一つが宮城県の監獄だった。

異郷に散った七人のサムライたち

当時の宮城県監獄署は、現在の東北大学片平キャンパス付近（仙台市青葉区）にあった。高い板塀とからたちの植え込みで囲まれたその場所から、彼らの東北での「囚人生活」が始まった。

宮城県に送られた国事犯は305人。その多くは、最後まで武士として戦った者たちだった。

しかし、慣れない北国の気候や獄中生活、あるいは戦いでの傷が癒えぬまま、病に倒れる者も少なくなかった。

全国で収監された国事犯約2700人のうち、獄中で亡くなったのは約150人とされる。宮城では13人が帰らぬ人となった。

当時、13人の墓は監獄署に近いこの瑞鳳寺に建てられた。うち6人は遺族に引き取られたが、7人は残された。瑞鳳寺に墓石が並ぶ「七士」の名と出身地は以下の通りだ。

土岐 丑之助（25歳・没 下荒田村・天保山） 有馬 純俊（25歳・没 鹿児島 田上村） 有馬 儀定（23歳・没 日向国 小林郷） 長井 弥藤太（48歳・没 南方郷 坊村） 米良 佐平太（43歳・没 帖佐郷 鍋倉村） 寺田 泰助（33歳・没 指宿郷 西方村） 橋口 仲二郎（36歳・没 高城郷 湯田村）

彼らが政府に提出した「上申書（従軍記録）」などを紐解くと、墓石に刻まれた名前の背後にある人生や戦いが浮かび上がってくる。

七士の戦いや人生 熊本城攻めや田原坂など激戦地を転々と

有馬純俊は、20代の若さで熊本各地で戦い、左手を撃ち抜かれる重傷を負いながらも戦線に復帰した。

その後、延岡で西郷軍が完全包囲された際、険しい可愛岳を突破して脱出に成功。そのまま各地で官軍を破って、武器や弾薬を奪いながら鹿児島へ戻り、9月1日の鹿児島城下突入戦まで戦い抜いた。

ただ、最後の城山の戦いには合流できず、その後官軍に帰順した。

長井 弥藤太は40代後半。人吉や湯之尾などでの戦闘に参加。入院しながらも、傷が癒えると再び隊に戻ろうとするなど、粘り強く戦線復帰を目指した記録が残っている。

米良 佐平太も40代。明治5年には開拓担当として姶良の塩田開発の責任者を務めた。明治10年の西南戦争開戦時から七番大隊の補給を担当。熊本のほか鹿児島や延岡などの激戦地に従軍し、8月に降伏した。

悲運の最期を遂げた若者もいる。有馬儀定だ。 23歳だった彼は、一度は兵卒と偽って降伏し放免されていた。しかしその後、「隊長職にあった者は申し出よ」という布告に対し、自ら「半隊長でした」と名乗り出た。その正直さゆえに国事犯となった。

そのほか、最大の激戦地・田原坂で日夜10日以上も戦い続けた寺田泰助、熊本城攻撃から人吉防衛戦まで最前線で戦い抜き、最後は城山での西郷との合流を目指した橋口仲二郎、熊本城攻撃や田原坂の戦いに参加した土岐丑之助など、いずれも劣らぬ薩摩隼人たちだ。

戦いの傷を抱えたまま、故郷・鹿児島を遠く離れ、再びその土を踏むことなく世を去った彼らの無念はいかばかりだっただろうか。

西郷隆盛の叔父もいた国事犯…東北で起きた「ある出来事」

宮城県に送られた国事犯は、七士だけではない。

西南戦争後、反政府の「国事犯」として宮城の監獄に収容されたのは305人だったと先に述べた。

彼らの多くは、戦いに敗れ、囚人として異郷に送られた身でありながら、看守を含めて周囲から一目置かれる存在となっていったという。

国事犯たちは、漢詩や書をたしなみ、一般の囚人に学問を教えたほか、自ら願い出て開墾や港の工事などにもあたった。

かつて戊辰戦争では、「官軍」として東北に攻め込んできた薩軍だけに、宮城では警戒心を抱く人もあっただろう。

しかし、獄外で開墾などに汗を流すその姿勢は、地元の人々にも静かな驚きをもって受け止められていたという。

そうした国事犯たちの中心にいたのが、西郷隆盛の叔父にあたる椎原国幹だ。

七士がこの地で相次いで命を落とした翌年-。

東北の地で起きた“ある出来事”が、「薩摩武士」は囚人となってもなお、サムライであり続けたことを、人々に深く刻み込むことになる。

（後編に続く→）

・