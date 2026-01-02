SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）が2日までに自身のインスタグラムを更新。元日に男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が所属事務所のサイトやSNSを通じて松井との結婚を認めたこともあり、投稿には祝福の声が寄せられた。

松井は「皆様！！明けましておめでとう御座います 今年も元気に楽しくお仕事頑張ります」とし紺と青の着物姿で団子をほおばるショットを投稿。「変わらず応援よろしくお願い致します」と呼びかけた。

松井本人は結婚に言及しなかったものの、フォロワーからは「結婚おめでとうございます」「ずっと幸せでいてください」「『大声ダイヤモンド』の頃のイメージのままでした。本当におめでとう」「世界一幸せになってください」「末永くお幸せに つーじーをよろしくお願いします」と、さまざまな祝福のコメントが寄せられた。

今月中に婚姻届を提出し、来週に都内でツーショット会見を行う見通し。挙式・披露宴は未定。スポニチ本紙の取材では、出会いは14年末。辻本が名古屋駅前でテレビ特番のチラシを配っている時に、松井らSKEメンバーが通りかかり、あいさつを交わしたのが初対面。それから数年後、共通の知人を通し再会。22年に辻本が松井を誘い、友人を交えてキャンプに行ったことで急接近し、交際に発展、3年の交際を実らせてゴールインした。