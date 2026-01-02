能登半島地震の発生から１日で２年となった。

大相撲の元小結遠藤で昨年１１月に現役引退した石川県穴水町出身の北陣親方（３５）が、復興へ歩みを進めるふるさとへの思いを語った。（松田陽介）

現役支えたふるさと「恩返し」

幼少期は自然が遊び場だった。海沿いを散策したり、山道を歩いたり、川につかりながら上流までたどったり。「きょうは山に遊びに行こうか、海に行こうか、川に行こうか――。もちろん相撲の稽古もあったんですけど、稽古のない日は学校が終われば、『昨日、海に行ったから、山に行こう』という感じで、自然の中で遊んでいました」と語る。

そんな能登が地震の被害を受けた。「被災後はすぐに把握できなかったが、時間がたつにつれ、道路が割れたり、通行止めになったり、ぼくが小さい頃遊んでいた場所が崩れたり……」。被災地を直接見たり、様々な人から状況を聞いたりして、復興への道のりの遠さを感じたという。

２０１３年春場所、幕下１０枚目格付け出しで初土俵。スピード出世で人気を集め、両膝のけがに苦しみながらも幕内に計６９場所在位した。現役時代からファンの声援が支えになっていたという。「（支えてくれた人たちに）恩返しするという気持ちは震災前も変わらないし、継続してやっていきたい」と話す。

「ふるさとというのは、いざ帰ってくると、もう少しいたいな、滞在したいなという気持ちにさせられる」と北陣親方。地元への思いについて「前を向いて、もう一度、復活するんだ、復興するんだという気持ちも伝わってくる。一緒に、少しずつ前を向いて歩んでいきたい。ふるさとと共に歩んでいきたい」と柔らかな表情で語る。