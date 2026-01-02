ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ãOK½Ð¤µ¤Í¤¨¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¶µ´±¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡2020Ç¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥ÞÊüÁ÷°ÊÍè¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê±³¤â¸«È´¤¯¡×µ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£2026Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë2Éôºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Á°ÊÔ¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤Ï¸½ºßNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡¢¸åÊÔ¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤Ï2·î20Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Â¿¿ô¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¶¦±é¤¹¤ë¡Ö¶µ¾ì¡×¤Ç¤ÎÌÚÂ¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡Ö°ú¤»»¤Î±éµ»¡×¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÖËÜ¿ÍÅª¤Ë¤Ï³Ý¤±»»¡×¤À¤È¾Ð¤¦¡£¼ã¼ê¤ò°é¤Æ¤ë°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤¨¤Ð¡Ö¸½¾ì¤ÏÍÜ¿£¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜÀþ¤ò¤½¤é¤·¤¿»Ñ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¡Ê3Ëç¡Ë
¢£²áµî¥·¥ê¡¼¥º¤È¡ÖÈæ¤Ù¤ë¡×¤Î¤Ï¡Ö´Å¤¨¡×¡½¡½½é¤á¤Æ²êÀ¸¤¨¤¿´¶³Ð
¡½¡½¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¶µ¾ì¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢ÌÌÇò¤µ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê°Ê²¼¡¢ÌÚÂ¼¡§¡Ë¡§ºî¤ëÌÌÇò¤µ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö°Û¼Á¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Î¤´»þÀ¤¤È¤ÏµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¥Á¡¼¥×¤ÊÎã¤¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ã¿É¹¥¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÈÌ£¡É¤Ï·ã¿É¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¤ë¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¶á¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤Î¡ÈÌ£¡É¤Ï¸½¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§¼ÂºÝ¤ËÌ£¤òºî¤ë¤Î¤Ï¸½¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Ê¬ÎÌ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¿É¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸½¾ì¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÌ£¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï¡¢¹Ë·¼±Ê¤µ¤ó¡¢óîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¡¢ÁÒÍªµ®¤µ¤ó¡¢º´Æ£¾¡Íø¤µ¤ó¡¢Ãö¼íÁóÌï¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼Áó¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬¡Ö205´üÀ¸¡×¤Î¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§Âè1ºî¤«¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬´Þ¤á¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤â¤Á¤í¤ó´ÆÆÄ¤â¡¢¤Ä¤¤¡ÖÈæ¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Å¤¨¤ËÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÁ°¤ÎÅÛ¤é¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤âº£²ó¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö´Å¤¨¡×¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²áµî¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢À©ºî¡¦¥¥ã¥¹¥È´Þ¤á¤¿¾ïÏ¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö´Å¤¨¡×¤À¤È¡©
ÌÚÂ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤Î¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢°ì½ï¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢°ì½ï¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Á´¤Æ¤ÎÅú¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£º£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤·´ÆÆÄ¤Îµá¤á¤ë¤â¤Î¤È°ã¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤«¤Ê¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§Ëè¥·¡¼¥º¥ó¡¢Æ±¤¸À©Éþ¤òÃå¤ÆÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤³¤ì¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î´Å¤¨¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¡Ö¡û¡ûÀ¤Âå¡×¤È°ì¸À¤Ç·ÁÍÆ¤·¤¬¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¸Ä¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ï·Ù»¡³Ø¹»¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë»î¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Ìò¼Ô¤Î¸Ä¡¹¤Î¼ÂÂÖ¤È¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Ä¾³Ñ¤°¤é¤¤¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î³ÑÅÙ¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£µ÷Î¥¼«ÂÎ¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤Î»ÅÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤Î»ÅÊý¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÚÂ¼¡§¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö»ß¤Þ¤ì¡×¤È¤¤¤¦É¸¼±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Êµ¬Â§¤È¤·¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢É½¸½¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø»ß¤Þ¤ì¡Ù¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡¡¡Ø»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡Ù¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¡©¡¡¡Ø»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¤Ï°ì½Ö¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¡Öº£¤Î¤´»þÀ¤¤ÈµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¶µ¾ì¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ä»ØÆ³Ë¡¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌÚÂ¼¡§Á´Éô¥¢¥¦¥È¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ê¤¸¤à¤Þ¤Ç¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤È¤ÎÂç¤¤Ê³«¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Í¤¸Éú¤»¤Æ°ãÏÂ´¶¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÍ¤é¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¶µ´±¡É¤ÎÂ¸ºß¡½¡½º£¤âÅú¤¨¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ
¡½¡½º£¤Î»þÂå¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¶µ¾ì¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤â¡¢É÷´Ö¶µ´±¤Î¿ÍÊÁ¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÉ÷´Ö¶µ´±¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¡¦ÉÔµ¤Ì£¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÍ¥¤·¤¯²¹¤«¤¤¿Í¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç±é¤¸¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§±é¤¸¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡¦¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ÏÊÌ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ëè²óµÓËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢É÷´Ö¶µ´±¤Î¸«¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Åª¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡¸À¤ï¤Ê¤¤¡©¡¡¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¶µ¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤¬Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶È¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸«Á÷¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ´¶¾ð¤Î¹·¤ê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§Â´¶È¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂ¾¤ËÂçÀª¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡£¡Öº£¤«¤é¤³¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÁ´°÷¤Ç°ì¤Ä¤Î½Ö´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Îµá¤á¤ë²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¤¬À¸À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ëÀ¸¿È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì¿Í¤¬°ìÀ¼¤òÈ¯¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Á´°÷¤¬Á´¤¯Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ±¤¸»ÑÀª¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥¹¥È¡¢ËÜÈÖ¤Î¡Ö¤è¡¼¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¡£¤½¤³¤Ç´ÆÆÄ¤¬¡Ö°ã¤¦¤è¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¶µ¾ì¡×¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Ìó30Ì¾¤ÏÂ¾¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â´¶È¼°¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸Ø¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Î³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¸÷·Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¶µ¾ì¡×¤Ç¤âÂ´¶È¼°¤Î¸å¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨»Ò¤¬¸À¤¤¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ê¸òÎ®¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¡¢Ìò°áÁõ¤Ç¤â¤Ê¤¯»äÉþ¤Î¾õÂÖ¤Î²¿¿Í¤«¤¬µÞ¤Ë¸½¤ì¤Æ¡¢²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÌÚÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¶µ´±¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÆ³¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡£Îã¤¨¤ÐËÍ¤¬¡Ø¼ã¼Ô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¿1994Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ãOK½Ð¤µ¤Í¤¨¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¹¾¸ù´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¤·¡£Èà¤¬30ºÐ¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Â¾¶É¤Ç¤Ï¡¢¡Ê¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡Ù¤Î¡ËÊ¡ß·¡Ê¹îÍº¡Ë¤µ¤ó¤ä¡¢º£¤ÏË´¤À¸Ìî¡Ê»üÏ¯¡Ë¤µ¤ó¡£±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ØÉð»Î¤Î°ìÊ¬¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æº£²ó¤Þ¤¿¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ä¡¢¡Ê¡ØÌµ¸Â¤Î½»¿Í¡Ù¤Î¡Ë»°ÃÓ¡Ê¿ò»Ë¡Ë¤µ¤ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿Êý¡¹¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢º£¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤½¤ÎÅú¤¨¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤óº£¸å¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¿´¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ö¿´¤òÃ¦¤°¡×¤È¤Ï¡©
ÌÚÂ¼¡§¤½¤Î»þ¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¿´¤òÃ¦¤°¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢Â¿Ê¬¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤½¤Î»þ¤Ï»×¤Ã¤ÆËÜÈÖ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»ëÅÀ¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤Î¡Ö¶µ¾ì¡×¤Ç¤âÃµ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¸½¾ì¤Ï¡ÈÍÜ¿£¾ì¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡Ö°éÀ®¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿¿·õ¾¡Éé¤¬³Ú¤·¤¤
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Î¿¿¤óÃæ¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡Ö°ú¤»»¤Î±éµ»¡×¤Ç¡Ö¿·¶ÃÏ¡×¤È¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤é¤«¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§Á´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜ¿ÍÅª¤Ë¤Ï°ú¤»»¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢³Ý¤±»»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾éÃÌ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤¬¤É¤¦¤«¡¢¡ÖÃ¯¡×¤ò±é¤¸¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤ÏÅöÁ³ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤ÏÃæ¿´¤¸¤ã¤Ê¤¤ã·ù¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ·ù¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¿¿¤óÃæ¤Çµ±¤¯¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¼ïÉÔÀµ²ò¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ö¶µ¾ì¡×Â´¶ÈÀ¸¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤Î»£±Æ¤¬¤Ê¤¤»þ¤â¸½¾ì¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¡ÖºÂÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§¤½¤ì¤âÉÔÀµ²ò¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢ÎÉ¤¤¤Û¤¦¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Ï¡ÈÍÜ¿£¾ì¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ëºî¤é¤ì¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¡ÈÅ·Á³¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤¬¡¢·ë¶É¤ÏOK¥Æ¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤ËÃæ¹¾´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ã¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö°éÀ®¡×¤È¤¤¤¦¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
ÌÚÂ¼¡§°ìÂÐ°ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¼ã¼ê¤À¤í¤¦¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¸þ¤¹ç¤¦Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Á¤¦¤ë100¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¾ï¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬Áê¼ê¤òÆÝ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤Î¤«¡¢µÕ¤ËÁê¼ê¤¬µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò°ìÀÚ°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡¢ÌÜ¤â¹ç¤ï¤»¤º¤«¤ï¤¹¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢ºîÉÊ¤äÌòÊÁ¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤â¤½¤¦¤·¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÄ©¤à¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§¤½¤¦¤·¤¿¿¿·õ¤Ê»×¤¤¤Ï¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¡¢¤è¤ê¡Ö¤¤¤¶¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¡Öº£¤«¤é¹Ô¤¯¤è¡×¤È¹ç¿Þ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢±é½ÐÉô¤ÎÌòÌÜ¤Ê¤Î¤«¡¢´ÆÆÄ¤ÎÌòÌÜ¤Ê¤Î¤«¡¢TPO¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â·ë¶É¡¢º£°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Á´¤Æ¤ÎÅú¤¨¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢ÍÜ¿£¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¦´¶¾ð¤È¤¤¤¦¡ÈÅ·Á³¤Î¤â¤Î¡É¤òÊá¤Þ¤¨¤Ë¤¤¤¯¾ì½ê¤À¤«¤é¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÅÄ¹¬ÏÂ²Î»Ò¡¡¼Ì¿¿¡§¾¾ÎÓËþÈþ¡Ë
¡¡±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤Ï¡¢2·î20Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
