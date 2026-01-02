西武からポスティング制度でメジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）がアストロズと契約合意したことが１日（日本時間２日）、分かった。４５日間の交渉期限が米東部時間で１月２日午後５時（同３日午前７時）に迫る中での電撃合意となった。

複数の現地メディアによると、ベースは３年５４００万ドル（約８５億円）の契約で、１年ごとに１００投球回で３００万ドル（約４億７０００万円）の出来高がつき、最大３年６３００万ドル（約９９億円）になるという。さらに、毎シーズン後にオプトアウト（契約破棄条項）が組み込まれるという日本人初の異例の内容も組み込まれた。３年間の契約中であっても、契約を破棄してＦＡとなる可能性がある。

今井の基本契約は３年５４００万ドル（約８５億円）のため、現時点で西武へ支払われる譲渡金は９９７万５０００ドル（約１５億６０００万円）とみられる。出来高には１５％が加算されるため、最大１１３２万５０００ドル（約１８億円）まで増えるが、一方で１００イニングの出来高をクリアせず、なおかつ１年目の終了後にＦＡとなった場合は３６０万ドル（約５億６０００万円）となる。

今井は今オフのＦＡ市場の先発投手の目玉の１人とされ、一部では３００億円規模の超大型契約を結ぶ可能性があるとも報じられてきた。２３年オフには山本由伸がオリックスから同制度を利用してドジャースに移籍。１２年総額３億２５００万ドル（約４６５億円＝契約発表時のレート）の契約を結び、オリックスには約７０億円の譲渡金が支払われたとされている。

今オフはヤクルトからホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（２５）も２年３４００万ドル（約５４億円）の契約だったため、譲渡金は６５７万５０００ドル（約１０億円）となる見込み。村上、今井に共通して言えることは短期契約にすることで、次回ＦＡの際に長期の大型契約を結ぶことができるかもしれない点だろう。選手本人にとってはメリットがあるが、送り出すＮＰＢ球団にとっては穴を埋めるための補強などに回すことができる譲渡金が少なくなる。