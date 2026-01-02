戦隊モノのコラボビールを、どの順番で陳列するのかがSNSで議論になっている。



【写真】違和感がありあり…店主がナンバー順に陳列

山梨県甲府市にある「酒のディアーズ」公式X（@dears0601）が投稿したのは、愛媛県のクラフトビール醸造所「DD4D」が販売するゴレンジャーとコラボした5種類のビール。



赤に1、青に2、黄に3、桃に4、緑に5とナンバーが書かれいるこの商品。店主が分かりやすくナンバー順に陳列したところ、他のスタッフが赤がセンターに来るよう並べ替えてしまったそう。



不思議に思った店主が2種類の並び方の写真をXに投稿すると、「赤が真ん中が正しい！」と大きな話題を呼んだ。事の発端や経緯について、酒のディアーズ運営統括責任者の米山直人さんに話を聞いてみた。



――投稿までの経緯は？



米山：11月20日頃から販売を開始。当初、店主が数字の順番通り冷蔵庫に並べ、数日後に数字がバラバラで、赤が真ん中に置かれた変な並びになっていることに気づきました。



クラフトビールの売り場は、商品の入れ替わりが激しく、常にビールの移動があるので、誰かが売り場を変えて、適当に並べたのかな？と思い、店主がまた1番から順番通り並べ直しました。



その後、また順番が変化していることに気づき、メールで、アニメやサブカルに詳しいスタッフに並べ直すよう指示したら「これが正しいです！」と返事が来て、「なるほど」と思いました。その経緯を他のスタッフに話したところ、もう一人のスタッフも数字の順番で並べ直していたことが判明したんです。



――戦隊好きのスタッフの方が、何度も並べ直していたんですか？



米山：結果的に、戦隊マニアが考える正しい並びを提唱したスタッフは、大変な5種類のビールの入れ替え作業を、辛抱強く3回も行っていたです。文句も言わず感心しました。5人で店を営んでいますが、他の4人は数字の順番通りが正しいと思っていました。



――売れ行きの変化は？



米山：バズっても売れ行きは変わらず。何色が売れ筋ということは無く、5本セットで購入される方がほとんどです。



◇ ◇



SNSでは「スタッフさんが正しい」「赤が真ん中に決まってる！」「背後に爆発が見える方が正解」「数字順では1本しか買わないけど、戦隊並びだったら5本買っちゃいそう」「スタッフさんは“名乗りのフォーメーション”にお詳しい」などの反響が寄せられた。みなさんは、どちらの順番がしっくり来るだろうか。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）