第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）は２日午前８時に往路がスタートした。

読売新聞オンラインでは、早稲田大学時代に４年連続区間賞を獲得し、総合優勝も経験した箱根路のレジェンド、武井隆次さん（５４）のライブ解説でレースを詳報する。（デジタル編集部）

中央大をめぐる１区の選手配置の読み合いが、号砲前のテーマとなった。昨年は中央大の吉居駿恭が飛び出してハイペースを維持し、２位に１分半もつけたシーンが象徴的だったが、今年の１区はスタートから例年と比較して集団が速いペースで進んでいる。やはり各校がいいランナーを配置した証拠でもある。

今年の中央大は飛びぬけたスピードで優勝も狙える陣容で、昨年と同じように１区で中央大にやられたら困る。各校が当日変更でどう選手を変えてくるかが注目された。その吉居駿恭は当日変更でも往路に入らなかった。藤原監督は、復路の逆転も視野にメンバー１０人を考えると話していたが、エースは復路の７区への投入だろうか。

青山学院大は過去２年、２区で実績を挙げてきた黒田朝日を５区に入れてきた。原監督は「朝日は早い時間に上ると」言っていたのだが……。区間エントリーでエース級を隠さずに投入してきた学校にとっては、肩透かしをくらった形になった。

青山学院大は昨年の太田、若林のように４区、５区で計算できるランナーがおらず、２区で確実に区間賞を取れる黒田で流れをつかむかと思っていたが、それを捨ててまでギャンブル性の高い５区に入れたのは、予想もあったとはいえ、ちょっと驚きでもある。

最近の往路は２区中心の考え方から５区にシフトしてきているような感があるが、５区から２区は成功しても、２区から５区はなかなかうまくいっていない。その意味でも黒田の山登りが注目される。

駒沢大はエースの佐藤圭汰も、過去に５区で実績のある山川拓馬も往路に使わなかった。層の厚さでは出場校随一だが、それにしても往路はこのメンバーで大丈夫なのかという気もする。当日変更をふまえても、まだ隠し過ぎといういう気もする。アクシデントでなければ良いのだが。

国学院大は、当日変更２人を含めて５本柱のうち４人を往路に投入し、往路狙いを鮮明にした。１区の青木瑠郁が後方を走っているのが気がかりではあるが、毎年のことだが、山登りがキーになりそうだ。

早稲田大は１区、３区を当日変更で代えるのではないかと予想していたが、当日変更は４区の１年生鈴木琉胤１人のみ。３区の山口竣平もコンディションが間に合ったのだろう。

たけいりゅうじ １９７１年生まれ。東京・国学院久我山高で高校初の５０００メートル１３分台をマーク。早大時代は箱根駅伝で４年連続区間賞（１区、１区、７区、４区）、うち３度が区間新記録で、同期の花田勝彦、櫛部静二と並び「三羽がらす」と呼ばれた。卒業後はエスビー食品で２００２年びわ湖毎日マラソンを２時間８分３５秒で優勝。０２年アジア大会男子マラソン銅メダル。引退後はエスビー食品のコーチ、監督を歴任。現在は「したまちアスリートクラブ」の監督として小、中学生を中心とした後進ランナーの指導にあたっている。