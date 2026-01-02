【新春特番】田中将大＆里田まい夫妻、テレビ初共演 正月の過ごし方明かす『さんまのまんま』正月SP
きょう2日午後3時40分から放送されるカンテレ・フジテレビ系全国ネット『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』に、田中将大と里田まいが出演する。夫婦でテレビ共演するのは初めて。
【番組カット】夫・田中将大にデレデレ！着物姿の里田まい
登場するやいなや、田中へのかいがいしい尽くしぶりを見せる里田に、MCの明石家さんまが「ほんまにマー君のこと愛してるよなあ」と言うと、里田は「はい」と笑顔で即答。「一度もそんなに愛してもらったことない」とさんまがうらやましがる。
このほかにも、爆笑問題、又吉直樹(ピース)、ムロツヨシ、木南晴夏、ちゃんみな、今田耕司もゲストとして出演する。
■里田まいコメント
――収録の感想を教えてください。
お正月とさんまさんってすごくお似合いですよね。おめでたいもの同士で（笑）。夫婦での共演が初めてで、それが『さんまのまんま』なのはぜいたくです。ありがたいです。
――お正月の過ごし方は？
寝る（笑）。家族でキャッチボールをすることもあります。夫に投げ方を教えてもらっています。
――2026年の抱負は？
“健康と充実の一年にしたい”です。夫や子どもたちにとって、健康と充実感あふれる出来事がたくさんあるといいなと思います。
――視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
2026年、早々にステキな思い出ができました。皆さんが健康に過ごされることを陰ながら応援しております。ウソっぽいですかね…（笑）またどこかでお会いしましたらお声がけください。
