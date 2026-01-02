国内外のアーティスト2000人以上にインタビューした音楽評論家の岩田由記夫さんが、新しい年の始まりとともに聴きたくなるような音楽を紹介します。取り上げるのは、ユーミンの通算40枚目となるオリジナルアルバムで、2025年11月18日に発売された『Wormhole / Yumi AraI』。荒井由実時代からのヴォーカルを音声合成ソフトに学習させてつくりあげた話題の作品です。「AIと人間の共生」で、どんな仕上がりになったのか。長年にわたって交友関係のある岩田さんが語ります。

ワームホール、異なる時空へひとっ飛び

ユーミンこと松任谷由実がニュー・アルバムをリリースした。タイトルは『Wormhole』。 Wormhole（ワームホール）とは、時空のある一点から別の離れた一点へと直結する。トンネルのような空間領域を指す。これはアインシュタインの一般相対性理論から数学的に導かれる時空構造のひとつで 「アインシユタイン=ローゼンの橋」とも呼ばれる。分かりやすく言えば、ある時空から異なる時空 へひとっ飛びできることになる。

ジャケットにはイニシャルの“Y”が、宇宙の上にメビウスの輪として描かれている。そんなことを頭に入れながら聴いてみると収録された楽曲の多くが、未来、過去、現在と時空を行き来していることに、このアルバ ム・タイトルが結びつく。

かつてユーミンは「acacia 」(アカシア) という曲で“なつかしすぎる未来がたったひとつの探しもの”と歌った。「Take me home」という曲では“昔は未来の向こうにもあることを歌っていた。ユーミンにとっては、過去 現在、未来は常に脳裏のどこかにいつもあって、それを具象化したのが、このニュー・アルバムではないかとふと思ったりした。

アーティスト名は“Yumi AraI “

次に気になったのは このニュー・アルバムのアーティスト名が、松任谷由実でなく“Yumi AraI”。荒井由実でも松任谷由実でもなく、“Yumi AraI “なのだ。このことは今作のレコーディングに“Chrono Recording System” （クロノレコーディングシステム）が使用されたというクレジットと関係がある。

“Chrono Recording System”とは、分かりやすく言うと、AIによる録音の時系列管理システムとなる。もっと分かりやすくすると過去のユーミンのヴォーカルや声質を現代に甦らせて、 現在のユーミンの声と合わせているということなのだ。

40枚目『Wormhole / Yumi AraI』（2025年）

ミュージシャンはキャリアを重ねると声が変化する

ミュージシャンはキャリアを重ねると声が衰えたり、声質が変化したりしていく。そのキャリア50年以上のユーミンの現在の声質は、荒井由実時代から当然、変化している。そこで現在の声質と荒井由実時代の声質を“Chrono Recording System”でミックスした。そうして生まれたアーティストが“Yumi AraI” なのだ。

過去と現在を一瞬のうちに結びつけ、未来である“Yumi AraI”を創出したというわけだ。そのことがアルバム・タイトルである『Wormhole』と結びついているのだ。こういったことはキャリアが10年、20年くらいのアーティストにはあまり意味がない。キャリア50年以上のユーミンだからこそ可能だし、ファンも納得させられるのだ。

詞の中にも過去・現在・未来が感じられるが、まだ1枚しかアルバムを発表していない男性シンガー・ソングライターのimaseとの共同楽曲「交通」にもそういった時空の通過を感じさせてくれた。これからの未来があるとユーミンが思うimase と現在で共演して、未来を生み出したのだ。現在では死語に近い“文通”という言葉をあえて用いたのも、過去と現在の時空を超えた結び 付きなのだろう。

2枚目のアルバム『MISSLIM（ミスリム）』（1974年）

グループ・サウンズを想起させる「小鳥曜日」を気に入った

個人的に気に入ったのは「小鳥曜日」とい うだ。この曲は、少女時代だったろう1960 年代のユーミンが好きだったと思えるGS（グループ・サウンズ）のザ・タイガースのヒット曲「青い鳥」を思い起こさせる何とも言えない良きノスタルジーがある。“青い鳥 という言葉こそ出てこないが、“青い空へ飛んでいった”とか“青いオリーブの小枝”といったフレーズに、“青”という言葉の時空の超越を感じさせてくれる。

ユーミンは荒井由実時代から松任谷由実時代を経て、現在まで常にその時代の最先端のサウンドを提示し続けてきた。それが今、“Yumi AraI”として更なる未来へ過去を抱擁しつつ飛び立った。それがこのニュー・ア ルバムの核心なのだろう。過去・現在・未来 を同時に垣間見せてくれるアーティストだか らこそ、このアルバムを聴く価値がある。

ユーミンとの思い出、インタビューで語った言葉

まだ荒井由実だったユーミンと初めて逢ったのは1975（昭和50）年の年末だったと記憶する。名曲「あの日にかえりたい」が発売された年だ。

ユーミンがまず私に“岩田さんは音楽評論家なの？”と尋ねた。私は“音楽評論家というより音楽ライター、音楽紹介業だと思う”と答えた。すると彼女は“あー、良かった。私、音楽評論家って苦手なの。どんなミュージシャンも手抜きせず一生懸命に音楽に取り組んでいると私は思うのね。それをこれは駄目だと切り捨ててしまう人が私はすきじゃないのかな”。

その言葉にユーミンがいつも音楽に真摯に取り組んでいるのが伝わって来た。初めてのインタビュー以後、これまでユーミンに10回以上逢ってきたが彼女はいつも明るく真剣にインタビューに臨んでくれた。本当のユーミンは至極まじめな性格なのだろうと逢うたびに思う。

シングル「あの日にかえりたい」（1975年）と「星のルージュリアン」（1980年）

岩田由記夫

1950年、東京生まれ。音楽評論家、オーディオライター、プロデューサー。70年代半ばから講談社の雑誌などで活躍。長く、オーディオ・音楽誌を中心に執筆活動を続け、取材した国内外のアーティストは2000人以上。マドンナ、スティング、キース・リチャーズ、リンゴ・スター、ロバート・プラント、大滝詠一、忌野清志郎、桑田佳祐、山下達郎、竹内まりや、細野晴臣……と、音楽史に名を刻む多くのレジェンドたちと会ってきた。FMラジオの構成や選曲も手掛け、パーソナリティーも担当。プロデューサーとして携わったレコードやCDも数多い。著書に『ぼくが出会った素晴らしきミュージシャンたち』など。 電子書籍『ROCK絶対名曲秘話』を刊行中。東京・大岡山のライブハウス「Goodstock Tokyo（グッドストックトーキョー）」で、貴重なアナログ・レコードをLINN（リン）の約400万円のプレーヤーなどハイエンドのオーディオシステムで聴く『レコードの達人』を偶数月に開催中。近著は『岩田由記夫のRock & Pop オーディオ入門 音楽とオーディオの新発見（ONTOMO MOOK）』（音楽之友社・1980円）。

【画像】ユーミンのアルバム（3枚）