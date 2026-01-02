平河悠が途中出場から今季2アシスト目！ ブリストル・シティはポーツマスに5発大勝
ブリストル・シティ（イングランド2部）に所属する日本人FW平河悠が、ポーツマス戦でアシストを記録した。
チャンピオンシップ第25節が1日に行われ、ブリストル・シティはホームでポーツマスと対戦。ブリストル・シティは11分、アダム・ランデルのミドルシュートがゴール右上に突き刺さり、幸先よくリードを奪うと、その後も24分、50分と加点。56分に平河悠が途中出場すしたあと、59分にシンクレア・アームストロングがゴールを決めてリードを4点に広げた。
そして迎えた後半アディショナルタイム3分、ブリストル・シティが敵陣へ攻め込むと、右サイドに張っていた平河がライン間を縫うような低弾道のパスを通す。これをS・アームストロングがボックス内で受け、右足で強烈なシュートをゴールネットに突き刺した。試合はブリストル・シティが5−0でポーツマスに大勝。平河は今季の成績を公式戦24試合で2ゴール2アシストとした。
なお、次節は4日に行われ、ブリストル・シティはホームでプレストンと対戦する予定だ。
