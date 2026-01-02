¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Q¡§¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊTÃË¤µ¤ó¡Ë
A¡§¾ã³²Ç¯¶â¤Î¹¹¿·»þ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¿ÇÃÇ½ñ¤Ç¡Ö¾É¾õ¤¬·Ú¸º¤·¡¢¾ã³²Åùµé2µé°Ê¾å¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤È¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¼õµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èó²ÝÀÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ë»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¾ã³²Åùµé2µé°Ê¾å¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤ÇÏ«Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾ã³²¡×¤Î¾õÂÖ¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤ëÇ¯¶â¤Ç¤¹¡£»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¾ã³²Ç¯¶â¤Ë¤Ï2Ç¯¡¢3Ç¯¡¢5Ç¯Åù¹¹¿·´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¹¿·»þ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¿ÇÃÇ½ñ¤Ç¡Ö¾É¾õ¤¬·Ú¸º¤·¡¢¾ã³²Åùµé2µé°Ê¾å¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤Ç»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬1ÈÖ¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢20ºÐÁ°¤Ë½é¿ÇÆü¤Î¤¢¤ë¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÄê³Û¡ÊÁ°Ç¯½êÆÀ¤¬472Ëü1000±ß°Ê¾å¡Ë¤Î½êÆÀ¤òÆÀ¤ë¤È»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
£20ºÐÁ°¤Ë½é¿ÇÆü¤Î¤¢¤ë¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¾ì¹ç¡¢³¤³°¤Ëµï½»¤·¤¿¤È¤¤ä·ºÌ³½êÅù¤Î¶ºÀµ»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ÎÁ´³Û¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¤Î¡Ö¾É¾õ¤¬·Ú¸º¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤Î¼õµë¤Î¸¢Íø¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê¼º¸¢¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë¸¢¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Î¿ÇÃÇ½ñÄó½Ð»þ¤Ë¡Ö¾É¾õ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î»Ùµë¤¬ºÆ³«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡§ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë
¶ä¹Ô°÷¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼«±Ä¶È¤Ë¡£ÈÕº§¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Æü¡¹°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Ç¯¶âÁêÃÌ¤Ë¤â¿ï»þ±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë)