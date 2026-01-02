「胴体どこですか!?」佐野優斗、紅白でのメンバー集合写真に反響！「下半身消えた？」の声も
M!LKの佐野勇斗さんは12月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。紅白出場後のメンバー集合写真を披露しました。
【写真】佐野勇斗、「紅白」後のメンバー写真を披露！
コメントでは「紅白でのM!LKの姿一生忘れないよ！」「素晴らしいパフォーマンスだったよ」「紅白のステージで輝くM!LK神すぎて泣いた！！！」「夢の舞台最高だったよー」など称賛の声のほか、「ところでしょうちゃん胴体どこですか！？」との声も寄せられました。
(文:福島 ゆき)
「ところでしょうちゃん胴体どこですか！？」佐野さんは「初の紅白歌合戦、ありがとうございました！！！ 11年前の俺よ。大好きなメンバーと、スタッフさんと、み！ るきーずと、一個の夢叶えられたぞ！！」と、大みそかの国民的歌番組『NHK紅白歌合戦』への初出場を果たした喜びをつづりました。公開した、笑顔のメンバー集合写真ですが、よく見ると曽野舜太さんの胴体が……見当たらないようです。
「ついに夢の舞台へ 行ってきます！！！！！！」同日の別投稿では、紅白歌合戦前に「ついに夢の舞台へ行ってきます！！！！！！」と、念願のステージに立つ意気込みをつづっていた佐野さん。年末は、30日に生放送の『第67回 輝く！ 日本レコード大賞』（TBS系）への出演、紅白歌合戦後の『CDTVライブ！ ライブ！ 年越しカウントダウンFes.2025→2026』（TBS系）に生出演するなど、連日引っ張りだこだったM!LK。今年もM!LKの活躍から目が離せませんね！
