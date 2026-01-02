人気レースクイーンの霧島聖子（34）が2日までに自身のインスタグラムを更新。人気格闘ゲーム「ストリートファイター6」春麗のコスプレ姿を披露した。

「cosplay ストリートファイターZERO 春麗 ストZERO衣装の春麗だよ〜」などとつづり、ブルーのチャイナ服風のレオタード姿でグポーズを取っている写真をアップ。

ハッシュタグで「冬コミ」「C107」「cosplay」「春麗」「ストリートファイター」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「超可愛いです」「戦って欲しい」「スタイル抜群」「身体のラインが美しい」「スタイル抜群だからパツパツが綺麗」「めちゃコスプレ似合っててかっこいい」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ最新作「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」に出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目の今年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めている。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。