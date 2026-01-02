Ž¢¶õ¤²È°Ý»ý¤ÇÇ¯´Ö50Ëü±ß¤Î½ÐÈñŽ£¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¹¤®¤ë¡Ä"¼Â²È¤¸¤Þ¤¤"¤ò¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤ê½Ð¤¹ÊýË¡
¢£¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤Ï¡È¤Þ¤ÀÁá¤¤¡É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¼Â²È¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Ï2017Ç¯¡¢Î¾¿Æ¤¬62ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¡×¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶á¤¯¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î¾¿Æ¤Î»×¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÊ¬¤Î°ì¸®²È¤òÇäµÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö62ºÐ¤Ç¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢Áá¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½·èÃÇ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤Ï¡¢²È¶ñ¤ä²ÙÊª¤ÎÀ°Íý¡¢ÇäµÑÀèÃµ¤·¡¢¿Æ¤Î½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤È¡¢¿ôÆü¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢½»¤ßÂØ¤¨Àè¤â¤¹¤°¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¤¡£¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Áá¤á¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÂÎÎÏÅª¤Ë¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¼Â²È¤¬±óÊý¤À¤ÈÂ¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¶õ¤²È²½¤¬¿Ê¤ß¡¢°Ý»ýÈñ¤Ð¤«¤ê¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ¤â»Ò¤âÂÎÎÏ¤Èµ¤ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î·Ð¸³¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤«¤éÃå¼ê¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿Êý¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä»ä¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤½¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ãí¡§»öÎã¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á°ìÉôÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Îã¡Éã¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê°Õ»×¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤
ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ØÅìºß½»¤ÎA¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¡Ê75ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÀèÁÄÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿Ä¹ºê¤Î¼Â²È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤âÄÌ±¡¤â¼Ö¤¬Íê¤ê¡£¤È¤³¤í¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï¤ª¤í¤«¡¢°ì¿Í¤Ç¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤¹¤é´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Éã¿Æ¤Ï»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Éã¿Æ¤ÎÀ¸³è¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«°ÂÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤Î¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â²È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢´Î¿´¤ÎÉã¿Æ¤Î°Õ»×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£°ä¸À½ñ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Éã¿Æ¤Î°Õ»×¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤Î²È¤ÈÅÚÃÏ¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢²¿¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡£Éã¿Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡½¡½A¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â¤½¤¦¸å²ù¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀèÁÄÂå¡¹¤ÎÅÚÃÏ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿ÆÀÌ¤È¤ÎÄ´À°¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£Éã¿ÆËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢A¤µ¤ó¤Ïº£¤Þ¤µ¤ËÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢£Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡È8¿Í¤Ë1¿Í¡É¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦
Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æâ³ÕÉÜ¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÇ§ÃÎ¾ÉÍÉÂÎ¨¤Ï12.3¡ó¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¤ª¤è¤½8¿Í¤Ë1¿Í¤Ë¤¢¤¿¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤À¸µµ¤¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¿Æ¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ¤äÁêÂ³¤Î¼êÂ³¤¤¬Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤êÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼Â²È¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£·Á¼°¤Ð¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤Î²È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡©¡×¡Ö»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½Å¤Í¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤Þ¤ÇºÑ¤Þ¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤È¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö¼Â²È¤ò¤³¤ì¤«¤éÀè¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁá¤á¤Ë²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Îã¢¡§¶õ¤²È¤Î°Ý»ýÈñ¤ÈÊÒ¤Å¤±¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë
¼¡¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâºß½»¤ÎB¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
B¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¡Ê70Âå¡Ë¤Ï¡¢ÄêÇ¯¤òµ¡¤Ë¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿ÅìµþÀ¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢65ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¹Åç¤Î¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤ÆÅìµþ¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ÖºÇ´ü¤ÏÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼Â²È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¡£B¤µ¤ó¤¿¤Á¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î²ÙÊª¤ä²ÈºâÆ»¶ñ¤âÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¶õ¤²È¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÛ30Ç¯°Ê¾å¤Î¼Â²È¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Ý»ýÈñ¤ÏÇ¯´Ö50Ëü±ß¶á¤¯¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¡¢Äê´üÅª¤Ê´¹µ¤¤äÁð¤à¤·¤ê¤Î´ÉÍýÈñ¡¢Ï·µà²½¤·¤¿ÀßÈ÷¤Î½¤Á¶Èñ¡Ä¡Ä¡Ö¤¤¤Ä¤«Ìá¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¼Â²È¤¬¡¢²È·×¤Î½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼Â²È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»×¤¤¤Î¤Û¤«Áá¤¯Çã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÊÒ¤Å¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤â¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤´Ö¤Ç¤â¡Ö²¿¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÃ¯¤¬²¿¤ò°ú¤¼è¤ë¤«¡×¤Ç°Õ¸«¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈñÍÑ¤â»þ´Ö¤â¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¼Â²È¤ò»Ä¤¹¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×
¶õ¤²È¤Î°Ý»ýÈñ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÇ¯´Ö20¡Á50Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤Î´ðËÜÎÁ¶â¡¢´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Î¸òÄÌÈñ¤ä½¤Á¶Èñ¤Ê¤É¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È·è¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¶â³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇäµÑ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢B¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤È¡Ö²ÈÂ²´Ö¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¡×¤¬ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£
²È¤ÎÇäµÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤ÆÊÒ¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Â²È¤Ë¤¢¤ë¥â¥Î¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«ÊÒ¤Å¤±¤è¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«ÏÃ¤·¹ç¤ª¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢Í×¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î½èÊ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶ìÏ«¤·¤¿¡ÖÎ¾¿Æ¤ÎÅ¾µïÀèÃµ¤·¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤äÇäµÑ¼«ÂÎ¤ÏÈæ³ÓÅª¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¿å²ó¤ê¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¡¢¾²¡¦ÊÉ»æ¤ÎÊä½¤¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÇäµÑ²Á³Ê¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë1150Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊ¬»ÔÆâ¤È¤Ï¤¤¤¨ºÇ´ó±Ø¤«¤éÅÌÊâ45Ê¬¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Þ¤Ç¤Ï¼Ö¤Ç30Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ëÎ©ÃÏ¤Ç¡¢ÃÛ32Ç¯¤Î¸Í·ú¤Æ¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ç¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Î¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤Ç¤¹¡£¡Ö62ºÐ¤Ê¤é¤Þ¤À¼ã¤¤¤·¡¢¤¹¤°¸«¤Ä¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¿Æ¤Ï¼ýÆþ¤â¤¢¤ê¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é¤âÆ¯¤¯°ÕÍß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ÀÌó¤ÎÃÊ³¬¤ÇÇ¯ÎðÌÌ¤«¤é¡Ö¿³ºº¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤¤Êª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶·ÀÌó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤´Î¾¿Æ¤ÎÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¤Ï»ä¤ÎÌ¾µÁ¤Ç·ÀÌó¤·¡¢Äï¤ËÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µß¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÀÌó»þ¤ËÎ¾¿Æ¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤äÂç²È¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡£»ä¤Î¼«Âð¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤È¤¤¤¦¶á¤µ¤â¡¢¡Ö²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¶î¤±¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÌó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡¢Ç¯Îð¤òÍýÍ³¤ËÄÂÂß½»Âð¤Ø¤ÎÆþµï¤òÃÇ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÄÂÂß½»Âð¤ÎÁªÂò»è¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¶¹¤Þ¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·Î¾¿Æ¤¬¤â¤Ã¤È¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤À¤Ã¤¿¤é¡¢½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤Ï¤â¤Ã¤Èº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¤³¤ì¤é¤Î»öÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
1¡¥¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡Ö°Õ»×¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯
¼Â²È¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤êÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢°Õ»×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
2¡¥¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ä¿ÆÀÌ´Ö¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯
¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¼Â²È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¡ÖÃ¯¤¬²¿¤ò°ú¤¼è¤ë¤«¡×¤ò»öÁ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼Â²È¤¬¡ÈËÜ²È¡É¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÆÀÌ¤ÎÆ±°Õ¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤Ï¡¢¸å¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É²ò·è¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¥½»¤ßÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë
¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤ò¤·¤ÆÄÂÂß½»Âð¤Ø¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤ËÆ°¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÄÂÂß½»Âð¤Ø¤ÎÆþµï¤Ï¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿³ºº¤Î¸·¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤òÎ¥¤ì¤Æ¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë½ç±þ¤·¤ä¤¹¤¤¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4¡¥ÊÒ¤Å¤±¤ÏÁá¤á¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ù¥¹¥È
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¼Â²È¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ÏÁá¤á¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥â¥Î¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿²È¤Ï¡¢Íî²¼Êª¤ä¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤É»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£B¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇäµÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Î¤«¤é°ì½ï¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5¡¥¶õ¤²È¤Î°Ý»ýÈñ¤òÇÄ°®¤¹¤ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤«¤é¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼Â²È¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°¤â¤Ã¤ÆÇ¯´Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤ò»î»»¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤¶â³Û¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ±½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¤â²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤ÎÀÚ¤ê½Ð¤·Êý
¤¿¤À¡¢¤½¤â¤½¤â¼Â²È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ò¡Ö¿Æ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÚ¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤ÆÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë
¡Ö¡Ø¾Íè¡¢¤³¤Î²È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆºÇ¶á¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤È¤·¤Æ»ý¤Á¤«¤±¤ë¤È¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¹½¤¨¤º¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤ÏÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡È¾¯¤·¤º¤Ä¡ÉÏÃ¤¹
2¡¥¿È¶á¤Ê¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»ý¤Á½Ð¤¹
¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¿Í¤¬¡¢¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤ä±óµ÷Î¥²ð¸î¤Ê¤É¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿ÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Î²È¤Î¾ì¹ç¤â¡ÖÊì¤Î¤¤¤È¤³¤¬±óµ÷Î¥²ð¸î¤Ç¼¯»ùÅç¤ÈÌ¾¸Å²°¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¥µ¢¾Ê»þ¤ËÀÚ¤ê½Ð¤¹
¼Â²È¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¡ÖÄí¤Î¼êÆþ¤ì¡¢ÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤ÎÏÃÂê¤ä¡¢¾²¡¦ÊÉ¡¦¿å²ó¤ê¤Ê¤É²È¤ÎÎô²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î²È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥Æü¾ï¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¯
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Êì¤È¤ÎLINE¤äÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÆü¾ï²ñÏÃ¤âÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÅìµþ¤Ç°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥¹¡¼¥×¤ÎÎä¤á¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ë½»¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤È¤¤¬¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£°Õ»×³ÎÇ§¤â¡¢½»¤ßÂØ¤¨¤â¡¢ÊÒ¤Å¤±¤â¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ËÈ½ÃÇÎÏ¤ÈÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ê¤éÁªÂò»è¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤À¤±»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤âµ¤ÎÏ¤ÈÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬¡¢¾Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ä¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë»þ´ü¤³¤½¤¬¡¢¼Â¤Ï°ìÈÖÆ°¤¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤³¤Îµ»ö¤¬¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¼Â²È¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
----------
Âç°æ ¤¢¤æ¤ß¡Ê¤ª¤ª¤¤¡¦¤¢¤æ¤ß¡Ë
WEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø¼Â²È¤Î¤³¤È¡£¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¿¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¹çÆ±²ñ¼Ò ÂåÉ½
1980Ç¯¡¢ÂçÊ¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£Î¾¿Æ¡¦ÁÄÊì¡¦Äï¤È5¿Í¤ÇÊë¤é¤¹²ÈÄí¤Ç°é¤Ä¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë¾åµþ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅìµþ¤Ç½¢¿¦¡£²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢2009Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£2017Ç¯¤Ë¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤·¡¢Åö»þ60Âå¤À¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤òÂçÊ¬¤«¤éÅìµþ¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤«¤é¿Æ¤Î¾åµþ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2020Ç¯¡ØÎ¾¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡È¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¡É¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£¡Ö¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤³¤½¡¢²ÈÂ²¤Ç¼Â²È¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ë¡Ö¼Â²È¤Î¤³¤È¡£¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£½ª³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¼Â²ÈÊÒ¤Å¤±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼®1µé¼èÆÀ¡£
----------
¡ÊWEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø¼Â²È¤Î¤³¤È¡£¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¿¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¹çÆ±²ñ¼Ò ÂåÉ½ Âç°æ ¤¢¤æ¤ß¡Ë