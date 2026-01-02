友達以上の男性にヤキモチを焼いてもらう方法９パターン
仲良くなってくると、相手のキモチをはっきりと確かめたくなるのではないでしょうか。男性側から、言葉で伝えてくれない時には、ヤキモチを焼かせて、キモチを確かめる方法があります。今回は、ハッキリしない相手の気持ちを確かめていただくために「友達以上の男性にヤキモチを焼いてもらう方法９パターン」を紹介させていただきます。
【１】他の男性とメールをしているかのように、目の前でメールする。
相手が向かいや隣にいる時に、携帯の画面を見られないようにメールしてみましょう。男性は、他の男性の存在を疑ってヤキモチを焼くことでしょう。男性が気にし始めたら「どうしたの？様子がへんだよ」と聞いてみましょう。
【２】元カレがカッコよくなっていたことを話題にする。
元カレの話は強い嫉妬を感じさせるようです。「カッコよくなっていた」と伝えることで、男性は、元カレとヨリを戻しそうだと感じて不安に思うでしょう。これまでの関係に亀裂が生じることもあるので適度に伝えましょう。相手がヤキモチを焼いてきたら「きっぱり別れている」ことをちゃんと伝えましょう。
【３】他の男性から告白されていることを報告する。
他の男性から告白されていることを伝えると、相手はアナタの気持ちが揺れ動くのではないかと想像して、ヤキモチを焼くでしょう。
【４】結婚式の２次会で、素敵な男性と出会えたことを告げる。
結婚式の２次会は出会いのチャンスといわれています。素敵な男性との出会いを告げると、好意を持ってくれている男性ならば、アナタを奪われたくないと思います。ヤキモチを焼いてもらったら「アナタのほうが素敵だと思うけど」とフォローしましょう。
【５】友人から合コンに誘われ、楽しみにしていることを告げる。
合コンに参加する意思を伝えると、相手は焦ってヤキモチを焼きます。「お持ち帰りされちゃったらどうしよう。」と刺激しながら、相手の気持ちを確かめるのはいかがでしょうか。
【６】イメージチェンジして他の男友達と楽しそうに話すのを見せる。
いつものファッションやメイクが変わった女性を、気になる男性は少なくありません。イメチェンに興味を持ってくれた男友達と会話が弾んでいるのを見ると、男性は嫉妬します。後で「このファッション気に入ってもらえると思ったんだけど」とフォローするのはいかがでしょうか。
【７】男友達からデートに誘われたことを相談する。
他の男性から言い寄られていることを知るとヤキモチを焼く男性もいるようです。ヤキモチを焼いていると感じたら「デート断った方がいいかな？」と聞いてみましょう。
【８】散歩中のペットをかわいがって見せつける。
道端で、散歩中の他人のペットなどをかわいがって男性に見せつけましょう。飼い主が男性だと、よりヤキモチを焼く男性もいます。この方法は、相手を傷つけずにヤキモチを焼いてもらえます。
【９】他の男性へのボディタッチを見せつける。
飲み会で同じテーブルにいる時など、相手の視界に入るところで隣の男性にボディタッチしてみましょう。独占欲を刺激される男性もいるようです。
ヤキモチを焼かせる方法には他にどんなパターンがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
