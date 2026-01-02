◆プロレスリング・ノア「ＮＯＡＨ “ＴＨＥ ＮＥＷ ＹＥＡＲ” ２０２６」（１日、日本武道館）観衆６２７８

プロレスリング・ノアは１日、日本武道館で「ＮＯＡＨ “ＴＨＥ ＮＥＷ ＹＥＡＲ” ２０２６」を開催した。

セミファイナルでＧＨＣジュニアヘビー級王者で新日本プロレス「無所属」郄橋ヒロムがＡＭＡＫＵＳＡと３度目の防衛戦。武道館が沸騰した新年最初のベストバウトは、１７分２４秒、解放でＡＭＡＫＵＳＡが劇的勝利を飾り王座を奪還した。

試合後、「ＧＨＣジュニアタッグ王者」小田嶋大樹が新王者に挑戦を表明し受諾した。バックステージでＡＭＡＫＵＳＡは「まずは何より、応援してくれた皆とヒロムに感謝申し上げたい。ヤツがいなければ我はここまで登ってくることはなかったかもしれん。ヒロムだからこそ、これだけ火がついた。いや、つけられたと言った方が正しいか。ノアジュニアはこの先、我がもっと、もっと、もっと！ もっと！！ おいしくしていく。ヒロム、またいつでも味わいに来い。次期挑戦者のノアジュニアの未来殿。他の者とは違う。やはりいい目をしておる。未来に期待しかありませぬ。いざ尋常に勝負！ いたしましょう。あらためて、これまで我を愛してくれたすべての者を背負い、この先の時を歩んでまいりまする。我の名はＡＭＡＫＵＳＡだ。他の何者でもない。以後お見知りおきを」と誓った。

敗れたヒロムは「クソー。あいつの声が聞こえたよ、試合中。十分と『ヒロム、ヒロム、ヒロム』ってな。あの時と同じ答えになっちゃうかもしれないけど、俺の勘違いでした。彼はＡＭＡＫＵＳＡでした。認めるよ。今日だけは認める。強かった。強かった、認める。ただな、お前はＧＨＣジュニアヘビー級チャンピオンになったんだ。高橋ヒロムよりか強いチャンピオンなんだ。普段から今日みたいなノアジュニアとしての意地みせてくれよ。それから、でも気にくわねえな。何がありがとうだ。もう俺はＮＯＡＨに上がりません、みたいなこと言いやがって。負けたまんまで済むか。俺は上がるぜ、ＮＯＡＨのリングに。まだまだやりたいことちょっと見つけたというかさ。一番最初に戻ろうか。俺がＮＯＡＨの後楽園に行ったときのこと。俺は何もなく、ただただまっすぐＮＯＡＨの花道、後楽園の花道を入場したか？ 違うだろ。俺の前にはカメラがあっただろ。ということは、どういうことだ？ 俺とＮＯＡＨの誰かが繋がってるのかもしれないね。ＮＯＡＨには高橋ヒロムを呼んだ黒幕がいるかもしれないよ。分かんないけどね。とにかく今日はボロ負けだ。ＡＭＡＫＵＳＡ、ずっと今日の気持ちでいろよ。相手のことを全員、高橋ヒロムだと思ってやれ。分かったか？ 最高級の負け惜しみでした」とコメントした。

さらにＡＭＡＫＵＳＡへ挑戦する小田嶋は「リング上で伝えさせていただいた通りです。素晴らしかった。感動した。でも、それ以上にやっぱり悔しかった。僕もあなた以上にＮＯＡＨを愛している自信があります。だからこそ、そのＧＨＣジュニア、シングルのベルトが欲しいんです。僕が未来じゃなくて、今になってＮＯＡＨを引っ張っていきます！ そして高橋ヒロムさん、僕はあなたと戦えたおかげで成長することができた。新日本さんが書いてくださった記事、気になっちゃって課金して読ませていただきました。それが自信にもなりました。あなたとの約束、４年後とは言わず、すぐにでも叶えられるように精進してまいります。最後に、ＡＭＡＫＵＳＡさんから必ずベルトを獲って、僕がＮＯＡＨを引っ張っていきます」と誓った。

大会後、ノアは１１日の後楽園ホール大会でＡＭＡＫＵＳＡが小田嶋と初防衛戦を行うことを発表した。

◆１・１日本武道館全成績

▼メインイベント ＧＨＣヘビー級選手権試合

〇王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（２１分１８秒 ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ↓片エビ固め）挑戦者・ＯＺＡＷＡ●

▼第８試合・ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

〇挑戦者・ＡＭＡＫＵＳＡ（１７分２４秒 解放↓片エビ固め）王者・郄橋ヒロム●

▼第７試合・ＧＨＣタッグ選手権試合

挑戦者組・〇ＢＵＳＨＩ、内藤哲也（１３分１６秒 首固め）王者組・丸藤正道●、拳王

▼第６試合・スペシャルタッグマッチ／Ｉｎｖａｓｉｏｎ

〇カール・アンダーソン、ドク・ギャローズ（１１分５０秒 マジックキラー↓片エビ固め）清宮海斗、ジャック・モリス●

▼第５試合 ＧＨＣナショナル選手権試合

〇挑戦者・アルファ・ウルフ（１３分１７秒 ウルフドライバー↓エビ固め）王者・ドラゴン・ベイン●

▼第４試合・Ｂｒｅａｋ ｔｈｅ Ｓｉｌｅｎｃｅ／８人タッグマッチ

〇ＫＥＮＴＡ、佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ（６分５３秒 ｇｏ２ｓｌｅｅｐ↓エビ固め）小峠篤司、モハメド ヨネ、大原はじめ、Ｈｉ６９●

▼第３試合 プログレス アトラス選手権試合

〇挑戦者・サクソン・ハックスリー（８分０７秒 ネックハンギングボム↓エビ固め）王者・ウィル・クロス●

▼第２試合 Ｂｌａｃｋ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ／８人タッグマッチ

〇マサ北宮、杉浦貴、タダスケ、政岡純（６分４８秒 ストラングルホールドγ）藤田和之、鈴木みのる、谷口周平、宮脇純太●

▼第１試合 ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合３ＷＡＹマッチ

王者組・ダガ、〇小田嶋大樹（７分４３秒 デットエンド↓エビ固め）挑戦者組・アレハンドロ●、カイ・フジムラ

※残りはＥｉｔａ、近藤修司