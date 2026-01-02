「急角度にその性格が変わっていく」…松本清張が警鐘を鳴らしていた「日本人の危うさ」

松本清張は、戦前も戦後も、人は正義の名の下で急変するーー現代にも通じる日本人のあまりにも危うい性質を言い当てていました。

清張の戦争経験と、彼ならではの「日本人論」を解説します。

※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた初の本格評伝、酒井信著『松本清張の昭和』より一部を抜粋・編集したものです。

従軍経験のある作家として

従軍した経験のある作家は多いが、高等教育を受けた作家の多くは下士官で従軍したため、清張とは待遇が異なっていた。たとえば旧制大阪外国語学校（現・大阪大学外国語学部）を卒業した司馬遼太郎は、戦車兵として小隊長となり、22歳で陸軍少尉として敗戦を迎えている。

松本清張の場合は33歳で二等兵として教育召集され、一等兵に上がり、敗戦時は35歳の上等兵である。司馬遼太郎と比べると、雲泥の差の待遇といえるだろう。将校の最下位の少尉と上等兵の間には、曹長、軍曹、伍長という大きな「階級の壁」があった。「軍医部の構成は部長が少佐で、その下に大尉一人、大阪の心斎橋で大きな薬屋をしている老薬剤中尉が一人、あとは准尉一人、歯科医の軍曹一人、伍長二人であった。兵隊は上等兵の私と、一等兵一人というあわれなもので、私は最後まで飯炊(めした)きや、食器洗い、洗濯などの雑用に終始した」（『半生の記』）と清張は回想している。

文藝春秋で『空(くう)の城』（1978年）など清張の担当を務めた森史朗によると、清張は兵卒として軍医部長との圧倒的な格差を感じ、嫉妬していたという。「馬に乗っていてね。パカ、パカとひづめの音を立てて隊門を出て行く姿を見て、本当にうらやましいと思ったねえ……。こっちは内務班にもどって皆と一緒に寝るだけ。外泊なんてできないしね、つくづく故郷に帰りたいと思った」（『松本清張への召集令状』）と、清張は当時を振り返っていた。ただ彼は学歴で差別されたが、衛生兵として軍医の下で働くことで、多くの兵卒が日常的に経験した「軍隊内のいじめ」からは距離を置くことができた。

文藝春秋の編集者時代に清張の担当を務めた半藤一利は、清張の戦争経験について次のように述べている。

「清張さんは面白いくらいに、そういう、太平洋戦争とか、日中戦争も入れていいと思いますが、戦争についての話をしたことがない。自分も兵隊さんで行っているはずなのに、当時の話を清張さんの口から聞いたことがない」（「朝鮮の風景・衛生兵の日常──清張の軍隊生活」）

衛生兵として経験したことは、「任務」や『絢爛たる流離』、『半生の記』や『遠い接近』のような一部の作品を別にすれば、彼は詳細を記していない。

清張の14年後に生まれた司馬遼太郎も、戦車兵として久留米戦車第一連隊に配属され、同様に、戦闘の経験なく戦後を迎えている。司馬も清張と同じく、軍隊に馴染めず、昭和の戦争について、ほとんど作品を残すことはなかった。おそらく二人とも、日中戦争からアジア・太平洋戦争の時代に、敵の生命を奪うような戦闘は経験しなかったが、従軍したことに一定の負い目を感じていたのだと思う。

清張は、代表作の一つ『球形の荒野』で、スイスに駐在の海軍武官・藤村義朗中佐が、後にCIA長官となるアレン・ダレスと終戦交渉を行った「ダレス工作」を題材として、「平和」を模索している。「早く、日本に平和が来るように」という『球形の荒野』の野上の願いは、朝鮮半島で従軍した彼の願いでもあった。

朝鮮半島で聞いた玉音放送については、炎天下で敗戦の空気を感じただけで、「けたたましい雑音」が聞き取れず、「何が何だか分らなかった」と記している。「天皇がみずから戦局の挽回(ばんかい)に士気を鼓舞するのかと思った。もはや、いかなる将軍の鼓舞も効果がなくなったので、最後に天皇の督戦(とくせん)が必要になったのだろうと考えた」（『半生の記』）とも回想している。

ただ玉音放送が流れた後、日本の敗戦が知れ渡り、井邑（せいゆう）の町の雰囲気が大きく変化したことについては、次のような生々しい記述を残している。

「井邑の町の日本人のおもだったところが頻々(ひんぴん)と司令部を訪ねてくるようになった。彼らは朝鮮人が暴動を起した場合、司令部に逃げ込んでくるから保護してほしいと頼んでいた。実際、田舎の駐在所は朝鮮人に襲撃されて、巡査や、その家族が殺されたところもあった。〈中略〉そのうち、京城からアメリカの将校が乗り込んできて、日本軍の兵器一切の引取りを完了するという話が伝わった。この師団麾下(きか)の銃器弾丸が続々と井邑の町に集結された。／そんなある日、将校たちは日本人会長と会い、アメリカ将校団への奉仕のことで打合せをしていた。彼らは、日本人の女性を差し出さなければなるまいと話していた。その場合、娘さんは困るから、一般の奥さんで適当な人を考えてほしいと会長に要望していた」（『半生の記』）

敗戦に際して、日本国外にいた人々が直面した困難を物語る一節である。「娘さんは困るから、一般の奥さんで適当な人を考えてほしい」という将校たちの要望は、敗戦後も「市井(しせい)の戦争」が続いていたことを、残酷に物語っている。

将来またおかしいことになる

このような戦中・戦後の「日本」に対する松本清張の複雑な感情を、彼の小説を通して、一義的に理解することは難しい。清張は保守系の出版社・文藝春秋に数多くの作品を寄稿しながら、日本共産党中央委員会が発行する「しんぶん赤旗」にも、いくつかの原稿を寄稿している。自らの仲介で、創価学会の会長・池田大作と共産党の委員長・宮本顕治を引き合わせたこともあった。このようなエピソードに目を奪われると、彼の政治的な姿勢や戦後日本に対する価値観は分かりにくい。

確実に言えることがあるとすれば、清張は社会派ミステリで描く「人間の業」のようなものを、日本の政治や歴史を動かす源だと考えていたということである。たとえば彼は「世事と憲法」と題した講演で次のように述べている。

「戦後の日本人は、現在まで民主主義的な生活や制度にならされてきたので、軍国主義復活ということはとうてい考えられないという人があるかもわかりません。しかしながら日本人の性格には、一挙にしてとはいいませんけれども、急角度にその性格が変わっていく面があるわけです。〈中略〉

こういうような日本人の体質ということは、もう少し調べ、もう少し検討しなければ、将来またおかしいことになるのではないかと思います。いまでこそ民主主義、憲法は守らなければならないと絶叫している人たちが、ある日突然とはいいませんけれども、急角度の雰囲気になった場合に転向していくかも知れない、形を変えて行くかも知れない。そういうおそれが日本人には体質的にあると思います」（「世事と憲法」）

つまり戦前の軍国主義も、戦後の民主主義も「人間の業」に左右されて「形を変えて行くかも知れない」という点で、同じだと彼は述べているのだ。『日本の黒い霧』や『昭和史発掘』など松本清張のノンフィクション作品の特徴として、体制側の権力が有する問題と、反体制側の権力が有する問題の双方を、分け隔てなく批判している点を挙げることができる。

清張が指摘しているように、正義を掲げる人間や集団が何であれ、「日本人の性格」には、空気に流されて「急角度にその性格が変わっていく面」がある。貧しい人々の生活を知り、兵卒として従軍した経験を持つ、松本清張らしい、現代日本でも通用する「日本人論」ではないだろうか。

保阪正康は、清張作品の魅力について次のように述べている。

「自らの関心のあるテーマを、並み外れたストーリーの面白さのなかに盛り込み、決して読者を倦(あ)きさせない。いや倦きさせないだけでなく、ときには学問や教養よりもはるかに多くのことを読者に伝えてくれる」（『松本清張と昭和史』）

ここで言う「学問や教養よりもはるかに多くのこと」とは、苦難に満ちた戦前の経験の中で、清張が独自に育んだ「人間の業」をとらえる「文学的な感性」に他ならない。それは叩き上げの作家だからこそ身に付けることができた、弱い立場に置かれた人々の心情に寄り添うことができる、清張らしい「公平な人間観」に根差したものであった。

