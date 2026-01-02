国産苺にときめく♡フォーシーズンズホテル大阪のアフタヌーンティー

冬から春へと移ろう季節、心まで甘く満たしてくれるのが苺を主役にしたアフタヌーンティー。フォーシーズンズホテル大阪では、旬の国産苺を贅沢に使用した「大阪ストロベリーディライト」を開催します。宝石のように艶めく苺スイーツに、意外性のあるセイボリーを組み合わせた内容は、ここでしか味わえない特別感。優雅な空間で、会話とともに季節の恵みを楽しむ至福のティータイムを堪能してみてはいかがでしょうか。

国産苺が主役の華やかスイーツ

エグゼクティブペストリーシェフ、ハフィズ・ラザリ率いるチームが手がけるスイーツは、国産苺の瑞々しさを存分に引き出したラインナップ。

ストロベリーショートケーキや、ピスタチオと苺のパリ・ブレスト、苺とホワイトチョコレートのムースなど、甘酸っぱさとコクのバランスが美しい一品が揃います。

さらに、ファリーヌ自家製バスクチーズケーキやレモンタルトなど、酸味を効かせたスイーツが奥行きのある味わいを演出します。

苺×美食のセイボリー体験

セイボリーには、苺をアクセントにした独創的な美食が登場。

鴨肉のスモークとストロベリーを合わせた赤ワインタルトや、春菊のムースとオセトラキャビア、桜風味のコンソメゼリーなど、季節感と華やかさを兼ね備えた品々が並びます。

国産牛サーロインや奥丹波鶏、海老を使った3種のサンドウィッチも揃い、甘味とのコントラストがティータイムをより豊かに彩ります。

フリーフローで満たす贅沢時間

ドリンクは紅茶、日本茶、フレーバーティー、コーヒーを含む全15種をフリーフローで提供。

この時季限定のフレーバーティーもラインアップされ、スイーツやセイボリーとのペアリングを自由に楽しめます。

ホワイトチョコレートとドライストロベリー、アールグレイレモンティーの2種のスコーンも、優しい香りで心をほどいてくれる存在です♪

アフタヌーンティー概要

提供期間：2026年1月5日（月）～4月2日（木）

時間：12:00～19:00（最終入店17:00）※2時間制

料金：1名様平日8,800円/土・日・祝日9,600円

提供場所：オールデイフレンチビストロ「ジャルダン」（フォーシーズンズホテル大阪1階）

※メニュー内容は変更になる場合がございます。

苺が紡ぐ、優雅なひととき

旬の国産苺を主役に、甘さと塩味、香りが美しく調和するフォーシーズンズホテル大阪のアフタヌーンティー。

華やかなスイーツと洗練されたセイボリー、豊富なドリンクが織りなす時間は、日常を忘れさせてくれる特別なご褒美です。

大切な人との語らいや、自分へのご褒美に。苺が誘う贅沢なひとときを、ぜひ体験してみてください♡