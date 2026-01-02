厚生労働省が『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』を公表。専業主婦の急減や、働く高齢者の増加など、社会の変化が浮き彫りになりました。なかでも衝撃的なのは、居住地によって生じる「年金格差」。1位と最下位で年間50万円もの差が開く、日本の年金受給の最新実態をレポートします。

「扶養から外れる人」が急増…データが語る日本の現在地

老後生活の命綱ともいえる公的年金。その最新の実態を記した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』が、厚生労働省より公表されました。今回のデータからは、単なる受給額の増減だけでなく、日本社会の構造変化がくっきりと浮かび上がっています 。

まず注目すべきは、年金の支え手である「被保険者」の動きです。 令和6年度末時点の公的年金被保険者数は6,757万人。前年度より12万人増加しました 。しかし、その内訳には大きな変化が生じています。

自営業者などが加入する「第1号被保険者」は1,368万人となり、前年度から19万人減少 。さらに会社員などに扶養される配偶者（いわゆる専業主婦・主夫層）である「第3号被保険者」の激減ぶりです。その数は641万人となり、わずか1年で45万人（6.5％）も減少しました 。

一方で、会社員や公務員として働く「厚生年金被保険者」は4,748万人と、前年度より76万人増加しています。 「106万円・130万円の壁」への意識変化や、社会保険の適用拡大が進んだことで、扶養を外れて厚生年金に加入する人が加速している様子が見て取れます。

では、実際に受け取られている「年金額」はいくらなのでしょうか。

最新データによると、厚生年金（第1号）受給者の平均年金月額は、基礎年金を含めて15万1,142円。前年度と比較するとプラスになっていますが、昨今の物価上昇を肌で感じている世代にとっては、決して「ゆとりがある」とは言えない数字かもしれません。

これを男女別に紐解くと、現役時代の賃金格差や勤続年数の違いが色濃く反映されています。 65歳以上・男性の厚生年金受給権者の平均受給額は月額17万3,033円。対して、女性は月額11万4,797円にとどまります 。女性の社会進出が進んでいるとはいえ、現在年金を受け取っている世代においては、依然として大きな開きがあるのが現実です。

都道府県「平均受給額」ランキング…大都市圏と地方の衝撃格差

年金の受給額は、住んでいる地域によっても驚くほど異なります。都道府県別の平均受給額（厚生年金保険・第1号）をランキング形式で見てみましょう 。

全国トップに輝いたのは「神奈川県」で、平均月額は17万0,457円。 次いで2位は「千葉県」（16万5,103円）、3位は「東京都」（16万3,892円）、4位は「奈良県」（16万2,292円）、5位は「埼玉県」（16万1,752円）と続きます 。

一方、最も平均受給額が低かったのは「青森県」で、12万8,129円。 続いて「沖縄県」（12万8,819円）、「宮崎県」（12万9,224円）、「秋田県」（12万9,503円）、44位「山形県」（13万1,169円）となっています 。東北や九州地方の一部で、受給額が伸び悩む傾向が見られます。

トップの神奈川県と最下位の青森県との差は、4万2,328円。これを1年間に換算すると、約50万8,000円もの「年金格差」が生じていることになります。 同じ日本国内で同じ制度を利用していても、地域ごとの賃金水準や産業構造の違いが、老後の収入にこれほど大きな影響を与えているのです。

自営業者などが受け取る「国民年金（老齢基礎年金）」の状況も見てみましょう。こちらは厚生年金とは異なる傾向を示します。

国民年金の平均受給額トップは「富山県」で6万2,989円 。 2位「福井県」（6万2,290円）、3位「島根県」（6万2,287円）、4位「長野県」（6万2,030円）、5位「新潟県」（6万1,957円）と、北陸や日本海側の地域が上位を独占しました 。 これらの地域は伝統的に国民年金の納付率が高いことで知られており、満額に近い年金を受け取っている人が多いことが推測されます。

対して、最も低かったのは「沖縄県」で5万4,217円 。1位の富山県とは月額で9,000円近くの差があり、未納期間や免除期間の影響が数字に表れている可能性があります。

「繰下げ受給」はじわり増加…自分に合った戦略を

人生100年時代、年金の受け取り方も多様化しています。 受給開始を65歳より遅らせて受給額を増やす「繰下げ受給」。今回のデータでは、厚生年金受給権者の1.9％が繰下げを選択しており、前年度の1.6％から着実に増加しました。 一方で、受給額が減っても早く受け取る「繰上げ受給」を選んだ人は1.2％（前年度0.9％）と、こちらも微増しています 。

働く期間を延ばして年金を増やすか、それとも早めに受け取って手元の資金を厚くするか。画一的な老後のモデルがなくなりつつある今、自身のライフプランと照らし合わせ、戦略的に受給時期を決める人が増えています。

年間50万円もの地域差が生じている年金受給額。自身の住む地域や働き方が、将来の年金にどう反映されるのか、一度「ねんきん定期便」などでシミュレーションしてみるのもいいかもしれません。

［参考資料］

厚生労働省『令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況』