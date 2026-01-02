鈴木憲和・農林水産大臣（衆議院山形県2区選出）新年に向けたインタビュー（2）

【写真を見る】【年頭企画】鈴木憲和・農林水産大臣単独インタビュー（2）「物価高対策は政治の責任」第一次産業について”国民に理解してほしい”こと 農林水産業の未来は（山形）

鈴木憲和（すずき・のりかず）農林水産大臣への単独インタビュー、後編では日本全体の農林水産業、国民の生活に直結する経済対策、そして農林水産業を支えるために国民に伝えたいこと、大臣の2026年の目標などを聞いた。

■海外市場開拓と中山間地域の未来は

鈴木大臣は、農林水産業を日本全体という視点で見ると、「これからは人口が減少して高齢化も進むので、国内のマーケットはそんなに大きくならない」と話した。

しかし打つ手はあるとし、「海外を見ればコメも含めてチャンスがあると思っている。コメも肉も果物も、そういった大きなマーケットの開拓を政府が前面に立ってやっていくことで、生産現場が頑張れるようにしたい」と力を込める。

日本の農林水産業にとって「海外市場の開拓」が成長の鍵だと強調したのだ。こうした言葉に大臣の今後の方向性を感じる。しかし外だけを見ても、中で物を作らねば売りようもないが。

大臣は、日本の4割を占める中山間地域の今後について触れ、人が減っている現状を認めつつも、「私が任期中にはそういった場所で頑張る生産者がいる限りは、安心してやれるんだというところまでがんばりたい」と、地域農業の維持と生産力の確保にも強い意欲を示した。

■物価高騰対策は「政治の責任」

現在、国民が苦しむ物価高騰については、「これまではデフレの流れだったが、ようやくいい意味でのインフレになろうとしている」としつつ、「多くの人が負担を感じている」と円安による輸入品の値上がりで国民の負担が増している現状を憂慮している。

では、政治は何をしてくれるのか。

こうした状況を支えるため大臣は、「物価が上がっても賃金が上がるという流れができるまでの間は物価高対策をするのが政治の責任」と話した。

各政党の協力を得て、山形のような地方で需要が高く、また物流に欠かせないガソリンの価格を下げられたことを大きな一歩と評価している。ガソリン価格が下がれば当然中間的なコストが下がり、物価の高騰を抑制する作用に期待が持てる。

今後も「物価高対策の交付金を使って、経済対策を自治体の皆さんとしっかりやっていきたい」と大臣は具体的な対策の継続を口にした。

■「いいものはいい価格で」

物価高対策を進める一方で、鈴木大臣は「同時に消費者の皆さんに第一次産業に対する理解もしてほしい」と強く訴える。

気候変動により県内でサクランボの生産が難しくなっている例を挙げ、「環境の変化に対応して”いかにいいものを作るか”、そこに労力もコストもかけざるを得ない」と、生産現場の努力を説明。

その上で、「いいものはいい価格で買う、という理解をいただくことが、日本の第一次産業への励みになる」と消費者の理解と協力を求めた。

■新年の抱負は

インタビューの最後に、新年の抱負を色紙にしたためてもらった。

『現場に希望を』

「どの産業であっても現場でがんばっている人がいる。その皆さんから見て『先が見通せるな』とか、『先が明るい』と思ってもらえるような政治をやっていきたい」

まだ組閣から3か月程度ではあるが、鈴木大臣の今の思いを2回に渡り、独自に話を聞いた。コメ価格高騰などで国民が苦しみ、大臣が提唱した「おこめ券」についても厳しい声が出ている。引き続き私たち”国民の声”をぶつけつつも、鈴木大臣が日本の農政をどうしていくのか、2026年もその手腕に注目していきたい。

『政治の責任』

鈴木大臣が口にしたこの言葉を政権はどう受け止め、どう行動にうつせるのでしょうか。誰もが先は明るいと信じて生きていきたいのです。