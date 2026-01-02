ナインティナイン・矢部浩之が落語家・笑福亭鶴瓶の衝撃ミスを告発し、「師匠、しっかりしてください！」とツッコミを入れる場面があった。

【映像】ご褒美満載「英語禁止ボウリング」の模様

正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。長年視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」が、今年も開催された。

オープニング早々、進行の山里亮太から番組の放送回数を問われた鶴瓶は、「37回ぐらいかな」とテキトー発言を繰り出し、スタジオの総ツッコミを受ける。その流れで矢部は「もう長いことやってんのに、俺のこと『アベ』って言うねん」と、鶴瓶の衝撃ミスを告発し、「信じられない。『矢部』です！」と訴えた。

これに鶴瓶は「矢部さんの前やとちょっとアガるんですよ」と苦しい言い訳を口にしたが、矢部からは「師匠なんですから、しっかりしてください！」と厳しい指摘。また、鶴瓶の74歳という年齢に矢部が「そんなヤツが」と呟き、鶴瓶が「ヤツ！？ 親しき仲にも（礼儀あり）……」と返す小競り合いが繰り広げられた。

2001年から視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」。鶴瓶チームとナインティナインチームが、英語を一切話してはいけない状況の中、ボウリングで対決を行う。ルールを破るごとに1000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペア、ピンクピンなどを倒すと美女からの様々な“ご褒美”をゲットすることができる。（『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』より）