Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬Âç¹¥¤¡× ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÂÎ´´¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÉñÂæ¤Ç¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª
ºòÇ¯2·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¡ØÍßË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅÅ¼Ö¡Ù¤ÇÉñÂæ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î20Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¡ÝPYGMALION¡Ý¡Ù¤ÇºÆ¤ÓÉñÂæ¤ËÄ©¤à¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾Í¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¤¥é¥¤¥¶Ìò¤òÌ³¤á¤ëÂô¿¬¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Æ±ÉñÂæ¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þºî²È¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥·¥ç¡¼¤¬1912Ç¯¤Ë¼¹É®¤·¤¿·æºî´î·à¤Ç¡¢1913Ç¯¤Ë¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç½é±é¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢º£¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç¾å±é¤µ¤ìÂ³¤±¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÌ¾ºî¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Î²ÖÇäÌ¼¥¤¥é¥¤¥¶¤¬¡¢²»À¼³Ø¼Ô¥Ò¥®¥ó¥¹¶µ¼ø¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¸·¤·¤¤·±Îý¤ò·Ð¤Æ¾åÎ®³¬µé¤Î¸ø¼ßÉØ¿Í¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ö¥¤¥é¥¤¥¶¤Î¤É¤ó¤¯¤µ¤¤¿Í´ÖÌ£¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÑ²½¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àÂô¿¬¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÌò¤ò¿¼¤á¡¢º£¤Ï·Î¸Å¤ÎÃæ¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯Á´ÂÎ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë3Ëë¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¤¥é¥¤¥¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¾Ð¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¥ï¥ë¥Ä¤òÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥ï¥ë¥Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤³¤Î´Ö½é¤á¤Æ·Î¸Å¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Î®¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¥É¥ì¥¹¤Ê¤É°áÁõ¤òÃå¤ÆÉñÂæ¤ÇÍÙ¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤ÏÂÎ´´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á»Ñ¤âÈþ¤·¤¤¤·¡¢¼´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¥ï¥ë¥Ä¤òÍÙ¤ë»Ñ¤âÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
Âô¿¬¤Ï¡ÖÂÎ´´¤ÏÀÎ¤«¤é¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ï¥³¥¢¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ç¤¹¤·¡¢¼Çµï¼«ÂÎ¤â¥³¥¢¤ÏÂç»ö¤Ç¡¢Î©¤Á»Ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢È¯À¼¤È¤«¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æü¡¹ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ëÂÎ´´¤¬¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Æ¥¯¥Ë¡¼¥¯(ÉÔÍ×¤Ê¶ÛÄ¥¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¿´¿Èµ»Ë¡)¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥³¥¢¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎ´´¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÂô¿¬¡£¥ª¥Õ¤ÎÆü¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´À¤ò¤«¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤·¡£Ìë¤Ï²È¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ËÆüÃæ¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥Ã¥Ä¥êµÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÐ»³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±Ë¤¤¤À¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1986Ç¯4·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2003Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2005Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÎÞ¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Æ±Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ñ¥Ã¥Á¥®¡ª¡Ù¤Ç¡¢Âè29²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£±Ç²è¡Ø¤Ø¥ë¥¿¡¼¥¹¥±¥ë¥¿¡¼¡Ù(12)¤Ç¤ÏÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¯¥é¥¹¡Ù(14)¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¡ØÍßË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅÅ¼Ö¡Ù¤ÇÉñÂæ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¡ÝPYGMALION¡Ý¡Ù¤¬2026Ç¯1·î20Æü¡Á2·î8Æü¤ËÅìµþ·úÊª Brillia HALL¡¢2·î13Æü¡Á15Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¡¢2·î21Æü¡Á23Æü¤ËJ:COMËÌ¶å½£·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Û¡¼¥ë¡¢3·î5Æü¡Á8Æü¤ËÂçºå¡¦Sky¥·¥¢¥¿¡¼MBS¤Ë¤Æ¾å±é¡£±Ç²è¡Ø#³È»¶¡Ù¤¬2026Ç¯2·î27Æü¸ø³«¡£
