今日2日(金)の関東は、強い寒気が流れ込むため、午後は山沿いや内陸部を中心に雪。夕方以降は東京23区を含む平野部でも雪が降り、積もる所も。積雪や路面の凍結に注意。最高気温は10℃に届かず、真冬並みの寒さ。雪と寒さへの備えを万全に。

夕方以降は平野部で積雪の所も 東京都心で雪か

今日2日(金)の関東は、強い寒気の影響で、午後は群馬県や栃木県の山沿い、秩父地方や多摩地方など内陸部で雪が降るでしょう。大気の状態が不安定となるため、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにご注意ください。

夕方以降は、東京23区を含む平野部でも雪が降り、芝生などにうっすらと雪が積もる可能性があります。東京都心でも夜は雪の舞う時間があるでしょう。





最高気温は昨日(1日)より低く、ヒトケタにとどまりそうです。東京都心と横浜市は8℃、前橋市やさいたま市は6℃、宇都宮市や水戸市は5℃と、真冬並みの寒さでしょう。夜は冷え込みが強まり、東京都心でも0℃前後になりそうです。年始のお出かけは、ダウンコートやマフラー、手袋など、寒さ対策を万全になさってください。

山沿いを中心に積雪や路面の凍結に注意

今日2日(金)6時〜明日3日(土)6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、

関東地方北部の山地 30センチ

関東地方北部の平地 5センチ

箱根〜多摩地方や秩父地方にかけて 7センチ

関東地方南部の平地 3センチ



その後、明日3日(土)6時〜4日(日)6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、

関東地方北部の山地 40センチ

関東地方北部の平地 1センチ



となっています。

上空の寒気が予想以上に強まり、雪雲が発達した場合には、雪の量が増える可能性があります。山沿いでは、大雪による交通の乱れに十分ご注意ください。



なお、雪の積もらない所でも、夜は冷え込みが強まり、濡れた路面が凍結するでしょう。車の運転は冬の装備で、急ブレーキを避けて、いつもより慎重な運転で、事故のないようお気をつけください。

外出時に注意すべき場所は?

普段、雪に慣れていない方が、雪道を歩く際に、特に注意すべき所は主に次の4つです。



1つめは、歩道橋の上や、橋の上です。地面と接していないので、地面からの熱が伝わりにくく、凍結しやすくなります。



2つめは、バスやタクシーの乗り降り場所です。人の乗り降りや、車のタイヤによって、雪が踏み固められると、滑りやすくなります。



3つめは、横断歩道です。多くの人や車が通ることで、雪が踏み固められやすくなるだけではありません。特に、白線部分は、水が染み込みにくく、薄い氷の膜が出来やすいのです。



4つめは、地下への出入り口や、建物への出入り口です。靴の底に付着していた雪が、出入り口付近に残っていることもあります。地下へ降りる時は、段差があるため、更に危険です。