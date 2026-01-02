2026年以降のプロレス界を担う大一番！2本のベルトの行方は…ダブル王座戦でKONOSUKE TAKESHITAと辻陽太が激突

2026年1月4日（日）、新日本プロレス『サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退』がついに開催。

シリーズ初となるチケット“全席種完売”となった注目の大会――セミファイナルでは、「IWGP世界ヘビー級＆IWGP GLOBALヘビー級ダブル選手権試合」として、IWGP世界ヘビー級王者のKONOSUKE TAKESHITAとIWGP GLOBALヘビー級王者の辻陽太が互いのベルトを懸け、年間最大の舞台で雌雄を決する。

両者は11.2岐阜でそれぞれ初防衛戦を敢行。そこで辻は、引退に向けて“ファイナルロード”を歩む棚橋弘至を迎撃した。

試合終盤、棚橋は辻に対して自身のライバルを思わせるランドスライドで叩きつけるとハイフライフローへ。しかし両膝で迎撃した辻が、渾身のジーンブラスターを炸裂。粘る逸材を沈め、初防衛に成功した。

同大会では、KONOSUKE TAKESHITAが後藤洋央紀と激突。終盤、後藤は昇天・改で反撃し、後藤革命を狙うも、TAKESHITAは強烈なエルボーからのワガママ、最後はレイジングファイヤーで死闘に終止符。

メイン後、TAKESHITAは「さあ、IWGPのベルトをこの岐阜で防衛したということは、次は1.4東京ドームでこのベルトをかけて戦おうぜ。ドームでTAKESHITAとやる勇気のある選手は、俺の前に立て」とアピールした。

すると辻がIWGP GLOBALのベルトとともに登場。「次の相手はこの俺だ。ある人が言ったんだよ、『馬鹿になれ』ってな。あいにく俺は棚橋社長の引退相手を務めるほど馬鹿なレスラーではない。ただ！ このIWGP、そして新日本プロレスのためならトコトン馬鹿になってやる。それが俺の覚悟だ。TAKESHITA、東京ドームで俺と戦え！」と、団体創始者であり、初代IWGPヘビー級王者のアントニオ猪木を想起させるフレーズを用いて宣戦布告する。

これにTAKESHITAは「ドームでこの俺と戦う覚悟はできているか？ もしオメーにその覚悟があるなら、オマエもそのベルトをかけろ」と要求し、辻も「覚悟はいいか！ 俺はできてるぜ」と呼応。世界ヘビーとGLOBALによる史上初のダブルタイトルマッチが実現することに。

11月4日に行われた記者会見では、二つのベルトの行方も注目されるなか、TAKESHITAは「二冠王者になればタイトルマッチが2倍できる。統一するつもりはありません」と断言。一方、辻は「自分がやりたいのはIWGP世界ヘビー級の“分解”。もっと言えば、IWGPヘビー級を取り戻したい」と野心を明らかにした。

両者はこれまで2度対戦。1勝1敗の五分の戦績で迎えた約1年5カ月ぶり3度目の対決となる。

新世代と呼ばれる選手の中で初の『G1』制覇、そして世界ヘビー戴冠を果たしたTAKESHITAが、さらなる高みへ駆け上がるか？ それとも3度目のIWGP世界ヘビー挑戦となる辻が初戴冠を果たし、IWGP二冠王者として新日本の中心に踊り出るか？

好敵手同士、白熱の攻防必至の大決戦。最後に二本のベルトを掲げるのは果たして…。

◆対戦カード

・第0試合 15分1本勝負（※ごご3：30開始予定）

＜NJPW WORLD認定TV選手権試合＞

エル・ファンタズモ（王者） vs. クリス・ブルックス

・第1試合 時間無制限勝負

＜NEVER無差別級6人タッグ選手権試合トルネードランボー＞

参加全8チーム

矢野通＆YOH＆マスター・ワト（王者）

海野翔太＆上村優也＆武知海青

後藤洋央紀＆YOSHI-HASHI＆ボルチン・オレッグ

ザック・セイバーJr.＆大岩陵平＆ハートリー・ジャクソン

真壁刀義＆タイガーマスク＆田口隆祐

Yuto-Ice＆OSKAR＆クラーク・コナーズ

石井智宏＆タイチ＆小島聡

成田蓮＆SANADA＆金丸義信

・第2試合 60分1本勝負

＜IWGP女子&STRONG女子ダブル選手権試合＞

朱里（IWGP女子王者） vs. 上谷沙弥（STRONG女子王者）

・第3試合 30分1本勝負

＜スペシャル10人タッグマッチ＞

鷹木信悟＆デビッド・フィンレー＆ゲイブ・キッド＆ドリラ・モロニー＆高橋ヒロム vs. グレート-O-カーン＆カラム・ニューマン＆HENARE＆アンドラデ・エル・イドロ＆X

・第4試合 60分1本勝負

＜IWGPジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定4WAYマッチ＞

エル・デスペラード vs. 石森太二 vs. 藤田晃生 vs. SHO

・第5試合 60分1本勝負

＜NEVER無差別級選手権試合 ウルフアロンデビュー戦＞

ウルフアロン vs. EVIL（王者）

・第6試合 60分1本勝負

＜IWGP世界ヘビー級＆IWGP GLOBALヘビー級ダブル選手権試合＞

KONOSUKE TAKESHITA（IWGP世界ヘビー級王者） vs. 辻陽太（IWGP GLOBALヘビー級王者）

・第7試合 60分1本勝負

＜棚橋弘至引退試合＞

棚橋弘至 vs. オカダ・カズチカ

・棚橋弘至引退セレモニー