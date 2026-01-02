オシャレウォーカーが″最大60％オフ″の新春セール開催中！注目アイテム3選

ファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」は、2025年12月31日0時0分から"最大60％オフ"の新春セールを開催しています。

あったかアイテムが半額！

セールは複数のECモールで開催されます。公式通販、Yahoo!ショッピング、auPAY マーケットは2026年1月5日23時59分まで。楽天市場は1月6日12時59分までの予定です。

"半額"で買える注目アイテムを3つ紹介します。

（1）n'OrLABELコクーンスリーブコート

セール価格は8980円→4490円（50％オフ）。

お尻が隠れる丈感で、着回しやすいPコートです。コクーンシルエットと、片落ちデザインでボリューム感のある袖ラインを作り、二の腕回りをしっかりカバー。ビックカラーで小顔効果も期待できます。

（2）n'OrLABEL裏毛クルーネックスウェット

セール価格は3960円→1980円（50％オフ）。

ふんわりと編み上げた、柔らかい綿混素材の裏毛スウェットです。前後差のある着丈でどんなボトムスにも合わせやすく、お尻周りをおしゃれにカバーできます。

（3）n'OrLABEL後ろリボン裏起毛リブカットソー

セール価格は2990円→1494円（50％オフ）。

一枚でも暖かい裏起毛のリブカットソーです。分厚すぎない伸縮性のあるリブ素材なのでごわつきにくく、レイヤードコーデにも活躍します。

レイヤードでも映える、後ろリボンとさりげない配色デザインがおしゃれです。

今すぐ使える冬物をお得にゲットしてくださいね。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）