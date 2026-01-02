竹内涼真×町田啓太『10DANCE』がNetflix世界4位！SNSで「#お姫様になれましたか」がトレンド入り
竹内涼真さんと町田啓太さんがW主演を務めるNetflix映画『10DANCE』が、2025年12月18日の配信開始から大きな反響を呼んでいる。予告編の段階から世界的な注目を集めていた本作は、配信直後にはNetflix週間グローバルTOP10(非英語映画)で4位を獲得した。
【写真】竹内涼真×町田啓太が額を寄せ合う濃密ビジュアル、イベントでハグを交わす2人など全24枚
■「#お姫様になれましたか」がトレンド入り！視聴者を虜にした“あのシーン”
視聴者の心を最も揺さぶったのが、鈴木(竹内涼真)と杉木(町田啓太)のダンスレッスンシーンだ。スタンダードダンスを教わる中、杉木から「あなたも一度女性になってみるといい」と告げられ、強引にフォロー(女役)を踊らされることになった鈴木。普段はリードする側の彼が、初めて相手に身を預け、導かれる感覚を味わう。オラオラ系の鈴木が“お姫様”へと変わっていく--。
SNS上では「オラオラな感じの鈴木がお姫様になってしまう…その表現が最高でした！」「杉木に鈴木が恋に堕ちていく最も官能的に狂おしく描かれたシーン」といった声が寄せられ、杉木が放つ「#お姫様になれましたか」はXでトレンド入りを果たした。
さらに「人を好きになるって、性別など関係なく魂の響き合いで生まれるものなんだと感じた」「俳優を信じた監督。共演者と自分自身を信じた俳優陣。信じる力が生んだ奇跡の映画」といった深い感想も多く、なかには「え、これネトフリだけはもったいなくないか。映画館で観たい」と、そのクオリティの高さを評価する声も上がっている。
■「原作↔映画を行き来するたび解像度が上がる」
本作は、井上佐藤さんによる大ヒット漫画『10DANCE』を実写化したもの。「初見とそれ以降ですごく感想が変わった。原作漫画↔映画を行き来するたび解像度が上がって楽しい」と、映画をきっかけに原作にハマる人も続出しているようだ。
物語の舞台は競技ダンスの世界。ラテン部門の日本チャンピオン・鈴木信也(竹内涼真)とスタンダード部門の日本チャンピオンで世界2位の杉木信也(町田啓太)は、名前がスズキとスギキの1文字違いであることから互いを強く意識していた。ある日、杉木が鈴木の前に現れ「10ダンスでともにチャンピオンを目指さないか」と誘う。ラテン5種とスタンダード5種、全10種目を1日で踊りきる過酷な競技に挑むことになった2人。生き方も性格も正反対な2人はぶつかり合いながらも、互いのダンスへの理解を深め、強くひかれ合うようになっていく。
『るろうに剣心』シリーズの大友啓史監督がメガホンをとり、『君の膵臓をたべたい』の吉田智子さんが大友監督と共同で脚本を手がけた。鈴木のダンスパートナー・田嶋アキ役には『虎に翼』で話題となった土居志央梨さん、杉木のダンスパートナー・矢上房子役にはダンスシーンに定評のある石井杏奈さんが出演。圧倒的な存在感を放つ主演2人に加え、「ダンス」という共通項で結ばれた実力派キャストが勢ぞろいした。
■「続編希望」の声も！年末年始はNetflixで“心を震わせる芸術”を
「心を震わせる芸術ってこういうものなんだなと感動しました」「続編希望」など、配信後も熱量が冷めることのない『10DANCE』。濃密なダンスシーンと、2人の男性の情熱・苦悩・愛を描いた本作は、何度でも見返したくなる作品に仕上がっている。まだ視聴していない人は、年末年始のおともにぜひ。
Netflix映画『10DANCE』概要
出演：竹内涼真、町田啓太、土居志央梨、石井杏奈、浜田信也、前田旺志郎、Nadiya Bychkova、Susie Trayling、Pasquale La Rocca
原作：井上佐藤『10DANCE』(講談社「ヤングマガジン」連載)
監督：大友啓史
脚本：吉田智子・大友啓史
撮影：佐々木達之介
照明：鈴木岳
録音：川俣武史
美術：佐久嶋依里・加藤たく郎
音楽：横山克
エグゼクティブ・プロデューサー：佐藤善宏
プロデューサー：宮内貴子・石塚紘太
制作会社：エピスコープ株式会社
製作：Netflix
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
