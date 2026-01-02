お笑いタレントお見送り芸人しんいち（40）が1日夕、X（旧ツイッター）を更新。結婚発表や結婚報道ラッシュをうけ、離婚発表直後の女性タレントに“デート要求”した。

しんいちは「もう幸せな発表いらんねん 長澤まさみさん 波瑠さん 剛力彩芽さんも？ ゆきりんも？ ええねん」と、年末年始に結婚発表したり、一部メディアに「結婚へ」などと報じられた女性芸能人の名前を列記。そして「高山一実ちゃーん、好きー！！！ デートしよー」とハートマークの絵文字を添え、先月27日に知識集団「QuizKnock」所属のクイズ作家「ふくらP」こと福良拳（32）との離婚を発表したばかりの元乃木坂46の高山一実（31）に“ラブコール”を送った。

この投稿に「新年早々元気なしんいちさんでなによりですw」「絶対にお見送り芸人しんいちは将来、世間がびっくりする女優と結婚しそうな気がする」「かずみん！！逃げろ」「全力阻止！」などとさまざまな声が寄せられている。

またお笑い芸人ハリウッドザコシショウが「えーよー」と反応すると、しんいちは「高山一実ちゃんじゃない どっか行って下さい ラブラブを邪魔せんで下さいや」とキレ、笑いを誘っていた。