¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ö¥Ú¥¿¤ÏÁªµå´ã¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¥é¥ß¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡Ä¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡×
¡¡1Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ ¹¾ËÜÌÒµª¡¦¸¶Ã¤ÆÁ ¥×¥íÌîµå¤Ë60n¡ª¿·½ÕÊüÃÌ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤È¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ËÍê¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢¸¶»á¤Ï¡Ö¾¾°æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢FA¤È¤¤¤¦¸¢Íø¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¤Í¡¢²æ¡¹¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯Á÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ½¨´î¤¬02Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ØFA°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢Íâ03Ç¯¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ú¥¿¥¸¡¼¥Ë¤¬4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¸¶»á¤Ï¡Ö¥Ú¥¿¤ÏÁªµå´ã¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â»Íµå¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡£¡Ö¤½¤Î¸å¤Ë¥é¥ß¤¬¤¤¤Æ¡¢¥é¥ß¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥é¥ß¤Ï¥Ú¥¿¥¸¡¼¥Ë¤ÎÁªµå´ã¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥ß¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÂÇ¤Á¤¿¤¤¡¢ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤À¤«¤é¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥¿¥¸¡¼¥Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë