ケーブルのごちゃごちゃとおさらば。

空気清浄機やサーキュレーターなど、特に壁から離して使う家電はどうしても配線が散らかりがち。その悩みをスッキリと解決してくれるのが、山崎実業から新しく出た「収納付きスチール台車 タワー」です。これはありそうでなかった…。

ACアダプターや電源タップまでスッキリ隠せる

Image: Amazon 山崎実業 「収納付きスチール台車 タワー」 5,500円（税込）

この台車、重い家電を動かしやすくするうえ、余ったコードをその土台部分に目隠しできるという一石二鳥なアイテム。

Image: Amazon 天板下は通気設計

天板下の収納部をパカっとあけると、高さ4.7cm（内寸）のスペースが現れます。直接床に置くとホコリやゴミが溜まってしまうアダプターや電源タップを、スッキリと収納できるのです。そして、家電に繋がる配線は背面の口から通せばOK。

余ったケーブルを束ねたまま家電を使うと、熱がこもるなどのリスクが高まる可能性がありますが、これなら目立たない場所で束ねずに整理できますね。

耐荷重30kgだからストックにも活躍

Image: Amazon

台車は耐荷重30kgのスチール（粉体塗装）製で頑丈さもバッチリ。持ち上げるのが大変なケース入り飲料を載せてストックするのにも使えます。

Image: Amazon

それに季節家電はいざ次のシーズンに使おうと思った時、アダプターが見つからないなんてこともある中、この台車のまま収納すれば、すぐ使える状態にしておけます。さすが山崎実業、重い家電を動かしやすくなるだけじゃない台車、よく思いついたなぁ。

Source:Amazon