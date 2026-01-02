「買ったのに1回しか着てない」は卒業！【ワークマン】着回し力抜群！「1,000円台トップス」

勢いで買ったけれど、結局全然着ていない……。そんな「あるある」を糧にして、賢く買い物をするなら、オンオフ使えるシンプルなアイテムを揃えることからはじめてみて。編集部は、プチプラで着回しやすいアイテムをリサーチ。そこで気になったのが【ワークマン】から登場した1,000円台トップス。ワークマンならではの機能を備えた優秀アイテムの魅力をお届けします。

重ね着にも！ シンプルなタートルネックトップス

【ワークマン】「レディースリブニットタートルネック」\1,500（税込）

無駄のない洗練されたデザインで、きれいめにもカジュアルにも振りやすいタートルネックトップス。すっきりとしたシルエットで重ね着もしやすく、1枚あれば冬の毎日コーデでヘビロテできるかも。公式サイトには「チクチクしにくいリブ素材」とあり、着心地も良さそうです。吸湿発熱機能も備わっているから、寒さが厳しくなるこれからの季節にもぴったり。シンプルな無地のほか、着こなしのアクセントになるボーダー柄もラインナップ。

雨や雪の日も◎ 撥水機能付きのデニムシャツ

【ワークマン】「レディース撥水エフォートレスデニムポケットシャツ」\1,780（税込）

世界的トレンドとして注目を集めているデニムアイテム。定番のジーンズもいいけれど、着回し力を意識するならシャツもアリ！1枚でサラッと着こなしたり、ニットトップスのインナーにしたりと、幅広いスタイリングで活躍する予感。撥水機能付きで、雨や雪の日でも使いやすい優れもの。裾にはドローコードが付いており、シルエットのアレンジも楽しめます。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M