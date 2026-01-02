子育て中のママさん集合ーーッ！【3COINS】可愛いだけじゃないッ♡「新作おもちゃ」

毎日の育児を少しでもラクに、そしてもっと楽しくしてくれるアイテムが【3COINS（スリーコインズ）】に仲間入り！ 見た目の可愛さはもちろん、知育や寝かしつけにも役立つ機能がぎゅっと詰まっている様子。今回は、お子さまへのギフトとしても取り入れやすい、話題の新作おもちゃを2アイテムご紹介します。

可愛いクマさんが読み聞かせ！「読み聞かせぬいぐるみ」

くまさんが優しい声でお話を読んでくれる「読み聞かせぬいぐるみ」。ボタンを押すだけで絵本の朗読が始まり、落ち着いた声が心地よく響きます。読み聞かせが難しいタイミングでも、くまさんが代わりに語りかけてくれるので、寝かしつけ前の習慣づくりにも役立ちそう。ふんわり柔らかく、ぎゅっとしたくなるような抱き心地も魅力です。

夢中で遊べる！「いないいないばあするぬいぐるみ」で、笑顔が増える時間に

ボタンを押すと「ピーカブー！」と英語でおしゃべりしながら、元気にいないいないばあをする「いないいないばあするぬいぐるみ」。動きと声が組み合わさることで、お子さまの反応がより引き出されやすく、思わず一緒に笑っちゃう可愛さ◎ プレゼントとしても取り入れやすいアイテムです。

