µªÊ¿Íü²Ö¡¢¿ÙÂÓÂ»½ý¡õ¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Û¤Ü¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Ä©Àï¤ÇÁÔÀä¹ðÇò¡Öº£Ç¯¤Ï²ø²æ¤·¤Þ¤»¤ó¡×
À¾»³¿¿¸ê¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬1Æü¡¢ºòÇ¯Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ø²æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£±¦¤Ò¤¶¤Î¿ÙÂÓÂ»½ý¤Ë²Ã¤¨¡¢¹üÀÞ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤Î²ø²æ¤â¤Û¤Ü¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿µªÊ¿¤Ï¡¢9·î¤ËÀ¾»³¿¿¸ê¡Ê¤·¤ó¤´¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ë·ëÀ®¤òÅÅ·âÈ¯É½¡£º£·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î86.97ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î144.41ÅÀ¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Ç¯¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡¢Âç¥Ô¥ó¥Á¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£±¦¤Ò¤¶¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤ò¤Ä¤¤¤¿»Ñ¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿1Æü¡¢µªÊ¿¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö2025Ç¯¤ÎÅê¹Æ¤Ç¾¾ÍÕ¾ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¹¤°¡¢¥¹¥Ô¥óÅ¾ÅÝ¤Ç±¦É¨¿ÙÂÓÂ»½ý¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥¹¥Ô¥ó¤ÎÎý½¬¤ÇÏ¾¹üÀÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤Î²ø²æ¤â¤Û¤Ü¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º£Ç¯¤Ï²ø²æ¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µªÊ¿¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢Âç¤¤¯°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¡¡³§¤µ¤óÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2030Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë