大津2年DF渡部友翔「必ず自分から仕掛ける」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく『冬の主役たち』。

今回は2回戦最大の好カード・大津vs青森山田の一戦を2-0で制した大津の2年生左サイドハーフ・渡部友翔について。横浜F・マリノス内定の右サイドバックの村上慶の躍動は、逆サイドバックの渡部の存在があってこそだった。

どうしても逆サイドの右サイドバック村上慶（横浜F・マリノス）に注目が集まる。村上のタレント性は間違いなく今大会トップクラスだ。守ってもよし、攻撃参加もあらゆる場所に顔を出してMF、FW顔負けのプレーを見せる。実際にこの試合で試合を決定づける2点目を決めたのは、シュートのこぼれにゴール前で反応した村上だった。

MVP級の活躍を見せた村上だが、逆サイドの渡部の献身性を忘れてはならない。渡部は村上が攻撃参加をした際にバランスを取る。逆に村上が守備に戻ると、すかさず高い位置を取って相手を引きつけたり、右から攻撃が始まるとビルドアップの出口を作ったりする。こうした気の利いたプレーを見せているからこそ、村上は思う存分に力を発揮できている。

「今年は右からの組み立てが多いし、村上さんにはどんどん前に仕掛けて行って欲しいので、左でバランスを取ることを意識しています。同時に1試合を通して4、5回は必ず自分から仕掛けるという意識も強く持っています。それは自分のエゴというより、左からのビルドアップや仕掛けも見せないと相手は対応しやすくなってしまうので、行くべきところは行くことを大切にしています」

この試合でもその信念をプレーでしっかりと表現していた。周りの選手の配置を見ながら、特に逆サイドの村上と、その動きによってスライドするCBの動きをより集中して見て、最終ラインのバランスと守備から攻撃の切り替え時のサポートを意識してプレーしていた。試合後、今日の試合の狙い、意図について話を聞くと、スラスラと回答が返ってきた。

「青森山田は5バックで来たので、無闇に中に入っていくより、外で待ってタイミングよくポケットに走っていくことだったり、ボールを受けてパスを出したり、リズムを変えるプレーを意識しました。個人的には攻撃が大好きなので、どんどん中に入ったり、縦に行ったりして常に攻撃的でありたい。でもチームには攻撃できる時間と耐える時間がある中で、今日は耐える時間帯が多い試合だったので、その気持ちを抑えながらタイミングを見るようにしました」

自分のエゴよりもチームのタスクと、よりチームの勝利の確率が高い方を選ぶ。だが、それに徹しているだけではない。

「僕も村上さんと同じように運んだり、仕掛けたりするプレーが得意なので、自分が行けるタイミングだったら積極的に仕掛けることを意識しています」

こう口にするように、渡部は中学時代から攻撃力が魅力の注目タレントだった。ソレッソ熊本U-15の時は、2年生まで右利きの左サイドハーフとしてゲームメイクとフィニッシュに絡むアタッカーとして躍動。中学3年生の時にフットボールインテリジェンスの高さと両足が蹴れることを評価されて左サイドバックにコンバートされた。そして中学3年の9月に『中学年代のオールスター戦』と呼ばれる『メニコンカップ』のWESTに選出されると、左サイドバックとしてスタメンフル出場を果たした。

そんな才能をJクラブが放っておくはずもなく、複数のJユース、高体連の強豪校からオファーが殺到した。

「最初はJユースに行こうと思っていたのですが、大津の練習に参加した時、『ここならサッカーも人間性も成長する』と思って、Jユースのオファーを断ってきました。2年生でたくさん試合に出させてもらって、レベルの高い中でプレーしてきたことで、中学の時は攻撃しか考えていなかったのに、こうして全体のバランスを見ながら攻撃と守備のウェイトを調整して、その状況に応じてプレーできるようになりました。今、大津に来て本当に良かったと思っています」

自分の選択は間違っていなかった。メニコンカップの時にパロマ瑞穂ラグビー場で4,689人の観衆の前でプレーをして、「こんな大勢の前で試合をしたことがなかったので鳥肌が立った」と口にしていたが、青森山田戦でそれが大きくアップデートされた。

「それとは本当に比べものにならないくらい凄い雰囲気でした。去年はスタンドから見ていたからこそ、ピッチに立つと全然感覚が違うし、ワクワクしました」

1万5315人の観衆の前で、決して派手ではないがクオリティーの高いプレーを見せ続けた。ただ、このまま黒子で終わるつもりはさらさらない。今年、プレミアリーグWESTで1ゴール、インターハイでも1ゴールを挙げている。選手権でもゴールを決めて、次は左サイドに光が当たるように。渡部は心の奥で、自分が主役になることを虎視眈々と狙っている。（安藤隆人 / Takahito Ando）