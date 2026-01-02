京都：吉岡里帆、広島：綾瀬はるか 都道府県別「自慢の出身芸能人」1位を発表＜西日本編＞
ソニー生命が行った「47都道府県別 生活意識調査」で、47都道府県別に『自慢の出身芸能人』1位が発表された。今回は＜西日本編＞として、近畿・中国・四国・九州・沖縄23府県の自慢したい芸能人1位を紹介したい。
【写真】あなたの出身地は？ 都道府県別「自慢の出身芸能人」1位を見る＜西日本編＞
この調査は、2025年10月22日〜10月30日の9日間、全国の20歳〜59歳4700名（各都道府県100名）に対して、「自慢の出身芸能人」を自由回答形式で質問。そのなかで回答割合が1番多かった芸能人を発表したもの。
【近畿地方】
滋賀県 西川貴教
京都府 吉岡里帆
大阪府 西川きよし／菅田将暉
兵庫県 北川景子
奈良県 明石家さんま
和歌山県 hyde
近畿エリアでは、歌手から俳優、お笑い芸人までさまざまなジャンルの人気者が各府県トップに。滋賀県は、「HOT LIMIT」などのヒット曲で知られる西川貴教が1位。西川は初代滋賀ふるさと観光大使を務めている。大阪府は“やすきよ”漫才で一世風びした“キー坊”こと西川きよしと、人気俳優・菅田将暉が同率1位。奈良県は“お笑い怪獣”明石家さんまが納得の1位に。
【中国地方】
鳥取県 イモトアヤコ
島根県 竹内まりや
岡山県 稲葉浩志
広島県 綾瀬はるか
山口県 やす子
中国地方も人気者が勢ぞろい。岡山県は数々のヒット曲をほこるB’zの稲葉浩志。人気タレントを多数輩出する広島県では、綾瀬はるかがトップとなっている。意外なところでは、島根県のトップとなったミュージシャンの竹内まりや。このランキングで彼女の出身地を知った人も少なくないのではないだろうか。
タレント多数輩出する沖縄県 1位に輝いたのは引退した歌手！
【四国地方】
徳島県 米津玄師
香川県 要潤
愛媛県 友近
高知県 島崎和歌子
四国地方では、高知県は長年バラエティ番組を中心に活躍している島崎和歌子が1位に。徳島県では、自身で歌った「Lemon」や、小学生ユニット「Foorin」に提供した「パプリカ」などで知られる現代のヒットメーカー・米津玄師が1位となった。
【九州・沖縄地方】
福岡県 タモリ
佐賀県 はなわ
長崎県 福山雅治
熊本県 内村光良
大分県 指原莉乃
宮崎県 堺雅人
鹿児島県 長渕剛
沖縄県 安室奈美恵さん
九州・沖縄地方では、長崎県が人気歌手で俳優としても数多くのヒット作を抱える福山雅治だった。福岡県はタモリ、大分県が指原莉乃、熊本県がくりぃむしちゅーと人気タレントが並ぶ。宮崎県は、お笑い芸人から同県知事という異色の経歴の持ち主である東国原英夫がトップに。沖縄県は、「CAN YOU CELEBRATE?」などのヒット曲で90年代から2000年代にかけて活躍し、2018年9月に惜しまれながら引退した安室奈美恵さんだった。
