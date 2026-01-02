（左から）佐々木希、浜辺美波

写真拡大

　ソニー生命が行った「47都道府県別　生活意識調査」で、47都道府県別に『自慢の出身芸能人』1位が発表された。今回は＜東日本編＞として、北海道・東北・北陸・甲信越・関東・東海24都道県の自慢したい芸能人1位を紹介したい。

【写真】あなたの出身地は？　都道府県別「自慢の出身芸能人」1位を見る＜東日本編＞

　この調査は、2025年10月22日〜10月30日の9日間、全国の20歳〜59歳4700名（各都道府県100名）に対して、「自慢の出身芸能人」を自由回答形式で質問。そのなかで回答割合が1番多かった芸能人を発表したもの。

【北海道・東北地方】

北海道　大泉洋
青森県　王林
岩手県　戸塚純貴
宮城県　サンドウィッチマン・伊達みきお
秋田県　佐々木希
山形県　ウド鈴木
福島県　西田敏行さん

　北海道・東北エリアでは、地元を積極的にPRしている芸能人が顔を連ねる。北海道は、HTBでスタートした深夜番組『水曜どうでしょう』でブレークし、その後一躍全国区のタレントにまで上り詰めた大泉洋が1位だった。青森県は近年、バラエティ番組での活躍が目立つ王林がトップに。そのほか、岩手県は俳優の戸塚純貴、宮城県はサンドウィッチマン・伊達みきお、秋田県は佐々木希となっている。

【関東地方】

茨城県　渡辺直美・カミナリ
栃木県　U字工事
群馬県　中山秀征
埼玉県　星野源
千葉県　木村拓哉／マツコ・デラックス
東京都　山田涼介／石原さとみほか
神奈川県　ゆず

　芸能人を多く輩出する東京都では、Hey! Say! JUMPの山田涼介、石原さとみらが1位だった。都と同様に多くの芸能人を輩出した埼玉県は、俳優・ミュージシャンの星野源がトップに。栃木県は栃木なまりの漫才で知られるU字工事が納得の1位。茨城県1位には渡辺直美・カミナリが同率で輝いた。

■ 中部地方の1位には美男美女が集結！

【北陸・甲信越地方】

新潟県　小林幸子
富山県　柴田理恵
石川県　浜辺美波
福井県　五木ひろし
山梨県　田原俊彦
長野県　もう中学生／藤森慎吾

　北陸・甲信越エリアでは、老若男女さまざまなジャンルのタレントが各県の1位に。新潟県は演歌の大御所・小林幸子、石川県は中学までは地元から上京して活動していた浜辺美波、長野県はお笑い芸人・もう中学生・藤森慎吾となっている。

【東海地方】

岐阜県　伊藤英明
静岡県　広瀬すず
愛知県　生見愛瑠
三重県　西野カナ

　東海エリアでは、岐阜県の1位に伊藤英明が輝いた。人気女性タレントを多数輩出している静岡県では広瀬すず、愛知県はモデル・女優として活躍する“めるる”こと生見愛瑠がトップとなった。