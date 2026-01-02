秋田：佐々木希、石川：浜辺美波 都道府県別「自慢の出身芸能人」1位を発表＜東日本編＞
ソニー生命が行った「47都道府県別 生活意識調査」で、47都道府県別に『自慢の出身芸能人』1位が発表された。今回は＜東日本編＞として、北海道・東北・北陸・甲信越・関東・東海24都道県の自慢したい芸能人1位を紹介したい。
【写真】あなたの出身地は？ 都道府県別「自慢の出身芸能人」1位を見る＜東日本編＞
この調査は、2025年10月22日〜10月30日の9日間、全国の20歳〜59歳4700名（各都道府県100名）に対して、「自慢の出身芸能人」を自由回答形式で質問。そのなかで回答割合が1番多かった芸能人を発表したもの。
【北海道・東北地方】
北海道 大泉洋
青森県 王林
岩手県 戸塚純貴
宮城県 サンドウィッチマン・伊達みきお
秋田県 佐々木希
山形県 ウド鈴木
福島県 西田敏行さん
北海道・東北エリアでは、地元を積極的にPRしている芸能人が顔を連ねる。北海道は、HTBでスタートした深夜番組『水曜どうでしょう』でブレークし、その後一躍全国区のタレントにまで上り詰めた大泉洋が1位だった。青森県は近年、バラエティ番組での活躍が目立つ王林がトップに。そのほか、岩手県は俳優の戸塚純貴、宮城県はサンドウィッチマン・伊達みきお、秋田県は佐々木希となっている。
【関東地方】
茨城県 渡辺直美・カミナリ
栃木県 U字工事
群馬県 中山秀征
埼玉県 星野源
千葉県 木村拓哉／マツコ・デラックス
東京都 山田涼介／石原さとみほか
神奈川県 ゆず
芸能人を多く輩出する東京都では、Hey! Say! JUMPの山田涼介、石原さとみらが1位だった。都と同様に多くの芸能人を輩出した埼玉県は、俳優・ミュージシャンの星野源がトップに。栃木県は栃木なまりの漫才で知られるU字工事が納得の1位。茨城県1位には渡辺直美・カミナリが同率で輝いた。
■ 中部地方の1位には美男美女が集結！
【北陸・甲信越地方】
新潟県 小林幸子
富山県 柴田理恵
石川県 浜辺美波
福井県 五木ひろし
山梨県 田原俊彦
長野県 もう中学生／藤森慎吾
北陸・甲信越エリアでは、老若男女さまざまなジャンルのタレントが各県の1位に。新潟県は演歌の大御所・小林幸子、石川県は中学までは地元から上京して活動していた浜辺美波、長野県はお笑い芸人・もう中学生・藤森慎吾となっている。
【東海地方】
岐阜県 伊藤英明
静岡県 広瀬すず
愛知県 生見愛瑠
三重県 西野カナ
東海エリアでは、岐阜県の1位に伊藤英明が輝いた。人気女性タレントを多数輩出している静岡県では広瀬すず、愛知県はモデル・女優として活躍する“めるる”こと生見愛瑠がトップとなった。
