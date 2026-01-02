東京ディズニーシー（ＴＤＳ、千葉・浦安市）は、今年開園２５周年となる。周年記念イベント「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」が４月１５日から２０２７年３月３１日まで開催される。

世界初の海をテーマにしたディズニーテーマパークとしてＴＤＳは２００１年９月４日に開園した。昨年には８つ目のテーマポートとなるファンタジースプリングスがオープンし、進化を続けている。

２５周年のテーマカラーは、さまざまな海の魅力から着想を得た青「ジュビリーブルー」。エンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」では、ジュビリーブルーの衣装を着たミッキーマウスたちが船に乗ってメディテレーニアンハーバーに現れ、港にいる仲間たちと一体となってセレブレーションを盛り上げる。

夜間には、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの壁面に映像が映し出され、２５周年のテーマソング「Ｃｏｍｅ Ｊｏｉｎｔｈｅ Ｊｕｂｉｌｅｅ（カム・ジョイン・ザ・ジュビリー）」にのせる環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」が実施される。

１月１４日にウォーターフロントパークで開幕する新規ショー「ダンス・ザ・グローブ！」では、ミッキーマウスと仲間たちが、ジュビリーブルーの新衣装を一足先に披露する。