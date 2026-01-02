【新春特番】『痛快！明石家電視台』ものまね＆歌まね14人大集合 明石家さんまらが”2026年の顔”決定【出演者一覧】
きょう2日放送のMBS『痛快！明石家電視台正月SP 2026年の顔も大集結！ ものまね芸人＆歌まねイチバンは誰だ!?』（後1：30〜後3：00）には、ものまね芸人＆歌まねアーティスト14人が大集合する。
【番組カット】ビートたけしと明石家さんまがそろった？…大喜びのさんま
2026年の正月スペシャルは、「ものまね芸人＆歌まねイチバンは誰だ!?」と題し、90分拡大版の特別企画を送る。MC・明石家さんまとの掛け合いから、さまざまなイチバンを明石家メンバーが決定する。
オープニングでは、それぞれが持ちネタを披露しながら登場。「2026年ブレイクイチバンは誰だ！」では、「似てないのに似てる」中毒系の顔ものまねがバズっているイチキップリンがエントリー。『サザエさん』の登場人物「アナゴさん」をはじめ、「2500個のレパートリー」を持つというイチキップリンは、さんまや明石家メンバーのものまねも「全員できます」と豪語。その誇張クオリティに、当の本人の中川家は笑い崩れ、アキナの山名文和は「似てない！」とガチギレ。さんまは「似てる！」と爆笑し、イチキップリンにドハマりする。
また、「令和の歌まねヒロイン」と呼ばれ、フォトブックを発売するほどの人気を集めるよよよちゃんの歌まねPVも公開。様々な声を使い分けて1人何役も演じるそのクオリティの高さをJPが大絶賛する。
「影の努力イチバンは誰だ！」では、松本人志のものまねで一躍脚光を浴びたJPがエントリー。アスリートなみの特訓を行う一日に密着する。ところが、あまりに独特でストイックすぎるトレーニングに、さんまが「クレームがあるらしい」とぽつり。中川家・礼二が「あれはウソじゃないですか？」とJPにツッコミをいれ、まさかのやらせ疑惑が（!?）。
そこに次長課長やアインシュタインも乗っかり、ものまね芸人と明石家メンバーの応酬へと発展する。また、松村邦洋がものまねをする本人と定期的に行う食事会に密着。ほかにも、沙羅が「少し不思議な関係」という丸山桂里奈との「ものまね伝授の会」の映像を公開する。
【出演】
＜MC＞
明石家さんま
間寛平、村上ショージ
松尾伴内、蛍原徹、中川家、次長課長
アキナ・山名文和、アインシュタイン、重盛さと美
＜ゲスト＞
原口あきまさ、神奈月、松村邦洋、古賀シュウ、JP、アイデンティティ、イチキップリン、たむたむ、沙羅、キンタロー。、松浦航大、よよよちゃん、足立莉音
＜VTR出演＞
川藤幸三、丸山桂里奈
アシスタント 山崎香佳MBSアナウンサー
