北海道の空の玄関口・新千歳空港。



多くの飛行機が飛び交う空を効率的に誘導しているのが、航空自衛隊の管制官です。



空の安全はどのように守られているのか、管制塔にカメラが入りました。

民間機と自衛隊機を的確に誘導 管制は千歳管制隊がすべて運用

北海道と世界を結ぶゲートウェイ・新千歳空港。



国際線の新規就航が進み、２０２４年度の旅客数は２４８４万人と過去最多を記録しました。





高さ７０メートルの管制塔から飛行機が密集する空を“声”でコントロールしているのがー

（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「wind 010 at 12 runway 36R cleared for takeoff」



航空自衛隊・千歳管制隊の管制官。



菊地邦仁さんは入隊以来、管制一筋のベテランです。



（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「ボイスだけでしかコミュニケーションがとれない仕事ですから、操縦者に安心してもらえるようなボイスを出すことをいちばん心掛けている」

札幌からおよそ４０キロの距離に位置する新千歳空港。



南北に３０００メートルの滑走路が２本延び、離陸と着陸で使い分けています。



ターミナルビルを挟んで西側にあるのが、航空自衛隊・千歳飛行場の滑走路です。

日々さまざまな任務にあたる千歳基地。



空からの情報収集のほか、急増する中国やロシアなどの領空侵犯に備えて、Ｆ－１５戦闘機の緊急発進、いわゆるスクランブルにも対応しています。



新千歳空港と千歳飛行場、それぞれ役割は異なるものの、管制に限っては千歳管制隊がすべて運用しているのです。

（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「１日の便数が４００から５００ぐらいありますので、民航機だけでも。加えて自衛隊機。２分に１回の離着陸ぐらいのイメージ。ほかの官民共用飛行場に比べるとトラフィック量が群を抜いて違う」



管制官は３６０度ガラス張りの一室から、半径９キロの範囲を目視で確認。



航空機の離着陸のほか、工事車両の走行、ターミナルとの調整など複数の管制官が異なる役割を担います。

パイロットとの交信は「管制用語」でやりとり

（管制官）「wind 330 at 14 runway 36R cleared for takeoff（風は３３０度から１４ノット、滑走路３６Ｒ、離陸支障ありません）」



パイロットとの交信には規則で定められた管制用語が使われています。



聞き間違いを防ぐため、共通の言葉で無線が交わされます。



２４時間３６５日、休まることがない管制の現場。

（管制官）「JAPAN AIR 522, push back to south（ＪＡＬ５２２、機首を南に向けてください）」



出発準備をしていたのは、羽田行きの日本航空５２２便です。



（パイロット）「Chitose Ground, JAPAN AIR 522 requested（千歳グランド、ＪＡＬ５２２、要求します）」

（管制官）「JAPAN AIR 522, runway01L taxi to boarding point via H6 position J H6 and D（ＪＡＬ５２２、滑走路０１ＬまでＪ・Ｈ６・Ｄを地上走行してください）」



（パイロット）「Via J to H6 D and boarding point runway01L JAPAN AIR 522」



地上を担当する管制官は、滑走路までの誘導路をパイロットに指示。

その後、離着陸を担当する管制官にバトンタッチします。



（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「JAPAN AIR 522, Chitose Tower, hold short of runway 01L（ＪＡＬ５２２、滑走路０１Ｌの手前で待機してください）」



この日の担当はベテランの菊地さんです。



（パイロット）「Chitose Tower, JAPAN AIR 522 now ready reqauest A11 intersection departure（ＪＡＬ５２２準備完了、Ａ１１からインターセクション・デパーチャーをリクエストします）」

（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「JAPAN AIR 522 Roger, A11 intersection approved runway01L at A11 line up and wait（ＪＡＬ５２２、了解。インターセクション・デパーチャーを許可します。Ａ１１で待機してください）」



（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「JAPAN AIR 522, wind 360 at 11 runway01L cleared for takeoff（ＪＡＬ５２２、風は３６０度から１１ノット、滑走路０１L、離陸支障ありません）」



（パイロット）「Runway01L cleared for takeoff、JAPAN AIR 522」



離陸を見届けー



（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「JAPAN AIR 522, contact departure good day（ＪＡＬ５２２、デパーチャーと交信してください。よい一日を）」

目的地への航路を導くレーダー管制官につなぎました。



（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「１回のミスが命取りなので、絶対にミスできないプレッシャーはありますし、チームプレーで業務をやっていますので」

チームプレーを大切に… 後輩育成の難しさに直面

チームプレーを大切にしている千歳管制隊。



（隊員）「いただきます」



楽しみは月に１度の「お楽しみ献立」です。

この日は「鮭の親子丼」と「ゆず塩うどん」のセットです。



（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「昼ごはんが一番ほっとするときというか気楽なとき」



菊地さんについて聞いてみるとー

（同僚）「厳しいときもあるけど、優しくていろいろ教えてくれますし、面倒見がいいといいますか、すごく器の大きい人です」



（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「何も出ないですけどね！」

栗山町出身の菊地さんは大学卒業後に入隊。



千歳のほか、茨城県の百里基地や硫黄島にも配属されました。



キャリアを重ね、後輩を育成する難しさに直面しています。

（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「最後まで育て切るというのはなかなか難しい。全員が全員訓練を乗り切れるわけじゃないので、志半ばで折れちゃう子もいますので、最低でも４年はかかる。国を守るためスクランブルの態勢をいつでも出られるように、我々は出発を遅らせないように支援する、それが自衛官が管制官をやっている意義ということになる」

管制官はおよそ１００人。



２４時間３交代制で任務にあたっています。



（及川大輝士長）「JAPAN AIR 2714, Chitose ground, taxi to spot22 via J H6 and T4（ＪＡＬ２７１４、千歳グラウンドです。スポット２２までＪ・Ｈ６・Ｔ４を地上走行してください）」



（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「違う違う」

（パイロット）「Comfirm say again（確認してください。もう一度言ってください）」



（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「JAPAN AIR 2714 taxi to D H6 T4 to spot 22（ＪＡＬ２７１４、スポット２２までＤ・Ｈ６・Ｔ４を地上走行してください）」

北見市出身で訓練生の及川大輝さん２１歳。



菊地さんが指導する一人です。



（及川大輝空士長）「いまの場面は最初からどうするのが正解でしたか？」



（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「あれでいいんだよ、あの選択肢でもいいんだけど…」

北風が卓越する冬の新千歳空港。



この日は朝から北に向かって離着陸するよう指示していましたがー



（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「３０マイル南にいる飛行機が着陸したら、滑走路の向きがこっち（南）になります」



午後になって風向きが南に変化。



航空機の安全のため、離着陸の向きを一斉に南に変えなければなりません。

（及川大輝空士長）「Chitose Ground, runway change departure runway 19R（千歳グランド滑走路変更、出発滑走路は１９Ｒ）」



午後２時２４分、管制官が声を合わせ、滑走路の向きを変更。



及川さんは菊地さんに指導を仰ぎながら、地上の飛行機や車両に指示を出しました。



（及川大輝空士長）「自分たち訓練生は先を読む力が弱いから、一手先二手先までしか読めないけど、菊地さんみたいにベテランになると不測の事態に備えた考えを持っているので、そこが一番違う」

基本に忠実であること。



それが安全への第一歩だと菊地さんは伝えています。



（千歳管制隊 菊地邦仁空曹長）「安全な間隔を設定するということに尽きる。安全でやることは当たり前＋効率を追求してやっていくことを目指して各員やっている。後輩たちの見本になるような管制官をやっていきたいと思います」

刻々と変わる状況を見定め、確かな判断で航空機を導く千歳管制隊。



これからも空の安全を守っていきます。