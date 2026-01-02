『周りに協力してもらえずに疲弊する人に共通する“残念すぎる特徴”』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

協力が得られず「疲弊」していく人たち

職場でこんな言葉をこぼしたことはないでしょうか。

「ちゃんと説明しているのに、誰も動いてくれない」

「反対意見ばかり出て、前に進まない」

「結局、自分ばっかりが抱え込んでいる気がする」

本人は真面目で、一生懸命。

それなのに、なぜか周囲の協力が得られず、気づけば心身ともに疲弊していく――。

実はこうした人は、ある共通した“勘違い”をしています。

「全員を動かそう」という無謀

多くの場合、疲弊してしまう人ほど、

「みんなに理解してもらおう」

「全員を納得させてから進めよう」

と考えがちです。

しかし、組織にはそもそもグラデーションがあります。

その現実に気づけないと、反対意見や消極的な声に引きずられ、エネルギーを消耗してしまいます。

『チームプレーの天才』という本では、この前提をこう整理しています。

組織には「2：6：2（ニーロクニ）の法則」が作用しています。トップ2割がチャレンジを好み、ミドル6割が多勢に従い、ボトム2割は動かない（または怠ける）。

――『チームプレーの天才』（130ページ）より

重要なのは、これは人の優劣ではないという点です。

どんな組織でも、どんなチームでも、自然に生まれる構造なのです。

「動かない2割」に振り回されない人が、結果を出す

周囲に協力してもらえる人は、この構造を冷静に受け止めています。

そのため、全員を動かそうとはしません。

具体的に言うと、変化に抵抗し、動かない「ボトム」の人たちを無理に動かそうとはしません。

『チームプレーの天才』にも、こうあります。

そして忘れてはならないのが、ボトム2割との向き合い方。この層の反対意見や抵抗に（組織やチームが）振り回されすぎないようにしましょう。

――『チームプレーの天才』（133ページ）より

まずは、チャレンジに前向きなトップ2割としっかり組む。

そのトップ2割の動きに興味を示しだしたミドル6割が安心して参加できるよう、場や機会をつくる。

その流れができれば、事態は前に進み始めます。

反対意見ばかりが目につくと、ついそちらに意識を奪われがちです。

でも、そこに時間や労力を割くのは無駄なことです。

無理に全員を動かそうとしない。

それが、周りに振り回されず、疲弊しないための現実的なコツ。

そして、他者と手を組んで大きな結果を出せる「チームプレーの天才」の特徴なのです。