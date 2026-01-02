◆プロレスリング・ノア「ＮＯＡＨ “ＴＨＥ ＮＥＷ ＹＥＡＲ” ２０２６」（１日、日本武道館）観衆６２７８

プロレスリング・ノアは１日、日本武道館で「ＮＯＡＨ “ＴＨＥ ＮＥＷ ＹＥＡＲ” ２０２６」を開催した。

３ＷＡＹ戦となったＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権で王者組・ダガ、小田嶋大樹がＥｉｔａ＆近藤修司、アレハンドロ＆カイ・フジムラと対戦し小田嶋がアレハンドロをデットエンドで沈め２度目の防衛に成功した。

バックステージでダガは「勝った。しっかり言った通りにベルトを守った俺たちがＬＯＳ ＩＮＴＯＣＡＢＬＥＳだ。そしてチャンピオンだ。だが、俺たちはまだまだこんなんじゃ足りない。まだ満足できない。新年だし、新しいゴールを設定して、上を目指して今まで以上にもっともっと練習していくぞ」と掲げた。

小田嶋は「あこがれの地・日本武道館で勝って最後終わることができました。でも、まだまだ僕には叶えたい夢がたくさんあります。ダガさん言った通り、もっともっと練習して、本当の意味でのトップ、未来じゃなくて今になってみせます」と誓った。

◆１・１日本武道館全成績

▼メインイベント ＧＨＣヘビー級選手権試合

〇王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（２１分１８秒 ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ↓片エビ固め）挑戦者・ＯＺＡＷＡ●

▼第８試合・ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

〇挑戦者・ＡＭＡＫＵＳＡ（１７分２４秒 解放↓片エビ固め）王者・郄橋ヒロム●

▼第７試合・ＧＨＣタッグ選手権試合

挑戦者組・〇ＢＵＳＨＩ、内藤哲也（１３分１６秒 首固め）王者組・丸藤正道●、拳王

▼第６試合・スペシャルタッグマッチ／Ｉｎｖａｓｉｏｎ

〇カール・アンダーソン、ドク・ギャローズ（１１分５０秒 マジックキラー↓片エビ固め）清宮海斗、ジャック・モリス●

▼第５試合 ＧＨＣナショナル選手権試合

〇挑戦者・アルファ・ウルフ（１３分１７秒 ウルフドライバー↓エビ固め）王者・ドラゴン・ベイン●

▼第４試合・Ｂｒｅａｋ ｔｈｅ Ｓｉｌｅｎｃｅ／８人タッグマッチ

〇ＫＥＮＴＡ、佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ（６分５３秒 ｇｏ２ｓｌｅｅｐ↓エビ固め）小峠篤司、モハメド ヨネ、大原はじめ、Ｈｉ６９●

▼第３試合 プログレス アトラス選手権試合

〇挑戦者・サクソン・ハックスリー（８分０７秒 ネックハンギングボム↓エビ固め）王者・ウィル・クロス●

▼第２試合 Ｂｌａｃｋ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ／８人タッグマッチ

〇マサ北宮、杉浦貴、タダスケ、政岡純（６分４８秒 ストラングルホールドγ）藤田和之、鈴木みのる、谷口周平、宮脇純太●

▼第１試合 ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合３ＷＡＹマッチ

王者組・ダガ、〇小田嶋大樹（７分４３秒 デットエンド↓エビ固め）挑戦者組・アレハンドロ●、カイ・フジムラ

※残りはＥｉｔａ、近藤修司