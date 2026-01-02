小田嶋大樹（左）とダガ（写真提供・プロレスリング・ノア）

◆プロレスリング・ノア「ＮＯＡＨ　“ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＹＥＡＲ”　２０２６」（１日、日本武道館）観衆６２７８

　プロレスリング・ノアは１日、日本武道館で「ＮＯＡＨ　“ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＹＥＡＲ”　２０２６」を開催した。

　３ＷＡＹ戦となったＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権で王者組・ダガ、小田嶋大樹がＥｉｔａ＆近藤修司、アレハンドロ＆カイ・フジムラと対戦し小田嶋がアレハンドロをデットエンドで沈め２度目の防衛に成功した。

　バックステージでダガは「勝った。しっかり言った通りにベルトを守った俺たちがＬＯＳ　ＩＮＴＯＣＡＢＬＥＳだ。そしてチャンピオンだ。だが、俺たちはまだまだこんなんじゃ足りない。まだ満足できない。新年だし、新しいゴールを設定して、上を目指して今まで以上にもっともっと練習していくぞ」と掲げた。

　小田嶋は「あこがれの地・日本武道館で勝って最後終わることができました。でも、まだまだ僕には叶えたい夢がたくさんあります。ダガさん言った通り、もっともっと練習して、本当の意味でのトップ、未来じゃなくて今になってみせます」と誓った。

　◆１・１日本武道館全成績

　▼メインイベント　ＧＨＣヘビー級選手権試合

〇王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａ（２１分１８秒　ＤＩＳ　ＣＨＡＲＧＥ↓片エビ固め）挑戦者・ＯＺＡＷＡ●

　▼第８試合・ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

〇挑戦者・ＡＭＡＫＵＳＡ（１７分２４秒　解放↓片エビ固め）王者・郄橋ヒロム●

　▼第７試合・ＧＨＣタッグ選手権試合

挑戦者組・〇ＢＵＳＨＩ、内藤哲也（１３分１６秒　首固め）王者組・丸藤正道●、拳王

　▼第６試合・スペシャルタッグマッチ／Ｉｎｖａｓｉｏｎ

〇カール・アンダーソン、ドク・ギャローズ（１１分５０秒　マジックキラー↓片エビ固め）清宮海斗、ジャック・モリス●

　▼第５試合　ＧＨＣナショナル選手権試合

〇挑戦者・アルファ・ウルフ（１３分１７秒　ウルフドライバー↓エビ固め）王者・ドラゴン・ベイン●

　▼第４試合・Ｂｒｅａｋ　ｔｈｅ　Ｓｉｌｅｎｃｅ／８人タッグマッチ

〇ＫＥＮＴＡ、佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ（６分５３秒　ｇｏ２ｓｌｅｅｐ↓エビ固め）小峠篤司、モハメド　ヨネ、大原はじめ、Ｈｉ６９●

　▼第３試合　プログレス　アトラス選手権試合

〇挑戦者・サクソン・ハックスリー（８分０７秒　ネックハンギングボム↓エビ固め）王者・ウィル・クロス●

　▼第２試合　Ｂｌａｃｋ　Ｎｅｗ　Ｙｅａｒ／８人タッグマッチ

〇マサ北宮、杉浦貴、タダスケ、政岡純（６分４８秒　ストラングルホールドγ）藤田和之、鈴木みのる、谷口周平、宮脇純太●

　▼第１試合　ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合３ＷＡＹマッチ

王者組・ダガ、〇小田嶋大樹（７分４３秒　デットエンド↓エビ固め）挑戦者組・アレハンドロ●、カイ・フジムラ

※残りはＥｉｔａ、近藤修司