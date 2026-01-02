【いま話し合いたい"実家じまい"】「親に言い出せない...」先延ばしにした場合のリスク...倒壊のおそれある「空き家」は固定資産税が６倍に！？親の存命中に済ませておくメリットは？"負動産"にしないためのポイント徹底解説