帰省しなければよかった話 第32回 一人暮らしの娘、帰省して気づいた″実家ルール″は…
2025年から2026年の年末年始は最大9連休! 長めの休暇を活かし、実家に帰省してのんびりする方も多いのではないでしょうか。
しかし帰省シーズンは混雑に巻き込まれたり、実家で人間関係に疲れたりとストレスも積もるもの。東海道新幹線では「のぞみ」「ひかり」の混雑、NEXCO東日本は今年度の三が日が週末に繋がるため、年始の渋滞が特に発生しやすいと予測を立てるなど、混雑への対策を呼び掛けています。
マイナビニュース会員に聞いた「帰省しなければよかった」エピソードを、漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化。皆さん様々な苦労があるようで……?
○一人暮らしの娘、帰省して気づいた"実家ルール"は…
○年末年始、帰省する人の割合は?
マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査「帰省土産に関する調査（2025年）」によると、「今年の年末年始に帰省する予定がある」人は21.1％。半数以上は「実家住まい、もしくは実家近隣に住んでいるため帰省する必要がない」と回答しています。
菅原県 すがわらけん 漫画家&イラストレーター。「週刊ヤングジャンプ」でデビュー。その後、実話系4コマ誌やニュースサイトなどでマンガを連載。あおり系LINEスタンプ「Mr.上から目線」シリーズの作者。
調査時期: 2022年6月25日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 503人
調査方法: インターネットログイン式アンケート
