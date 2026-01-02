福岡移転後初のパ・リーグ3連覇を狙うソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が、S組の合流時期について説明した。

昨春キャンプから導入されたS組はキャンプ中盤まで完全自主調整が託され、宮崎入りする必要はない。昨季の松本裕樹、ロベルト・オスナ、リバン・モイネロ、ダーウィンゾン・ヘルナンデス、柳田悠岐、近藤健介、山川穂高、中村晃、今宮健太に加え、藤井皓哉、嶺井博希、牧原大成も加わった。

小久保監督は「（2月）14日からS組が合流する。13日の夜にはみんな（宮崎に）入ってくるんじゃないですかね。自分が一番調整しやすい方法を選んでくれと伝えている」と話し、14日の第4クール初日からS組もそろう。

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンに選出さらてメンバーについては「彼らのやりたいようにやってもらいたい。チームに入ってやりたいならそれを最優先する」と説明した。

またソフトバンクはキャンプ中に台湾遠征を行い、25日に中信兄弟戦、26日に台湾代表戦といずれも台北市の台北ドームで対戦する。「（試合に）出るかどうかは別にして、台湾には連れて行くとS組には伝えています」と話し、侍組を除くベストメンバーで台湾を訪れる予定だ。

（小畑大悟）