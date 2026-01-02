サッカー日本代表の森保一監督（57）が、6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米大会で自身初出場を目指すDF安藤智哉（26）について、代表定着に向けた課題を挙げた。このほど西スポWEBOTTOの単独取材に応じ「判断スピードとプレーの強度をどれだけ上げられるか」と語った。（取材は昨年11月下旬）

J2大分トリニータからアビスパ福岡へ移籍した昨季は、J1初挑戦で36試合に出場して4得点。国内組で構成された7月の東アジアE―1選手権でアビスパ在籍選手としては24年ぶりに日本代表に選ばれ、11月には海外組主体だった代表活動に招集された。

少しずつ日本代表に定着しているように見える一方で、11月の国際親善試合では故郷愛知県豊田市でのガーナ戦で後半30分から途中出場しただけにとどまり、鈴木淳之介（FCコペンハーゲン）や谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）らから活躍の場を奪えなかった。

昨年10月の日本代表合宿で汗を流す谷口（左）と安藤

出場時間が少なかった理由について、森保監督はガーナ戦での後半45分ごろに起きたプレーを例に出し「渾身（こんしん）の力でガーナの選手に当たり、吹き飛ばされた。もちろんそのシーンだけで決めつけることはできないけど、世界のトップでもまれている選手は逆に寄り切れる」と説明した。

Jリーグで並外れた高さとスピードを誇る安藤も、優勝を目標に掲げるW杯では世界トップのストライカーたちと対峙（たいじ）することになる。森保監督は「（W杯で）エムバペ（フランス）やハーランド（ノルウェー）、ビニシウス（ブラジル）といった選手が来たときに、相手を止めないといけない。判断を速くし、選択肢を（多く）持ち、強さも持たないといけない。そこをトライしてほしい」とさらなる進化を望んだ。

安藤は1日、ドイツ1部のザンクトパウリへ移籍することが発表された。新天地で課題を解決し、W杯の代表入りへ滑り込む。