¡Ö¶¯¤¤Íßµá¤¬³ÐÀÃºÞ¤Ë¤¢¤ë¡£»õ»ß¤á¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¼õ·º¼Ô¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ÇÈï³²¼Ô°äÂ²¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡Ø¼«Ê¬¤ÎÃª²·¤·¡Ù¤È¤Ï¡¡¡½¡½Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Êü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤Î°äÂ²¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¡Ú¸åÊÔ¡§£³Éôºî¡Û
¡¡£²£°£²£±Ç¯¡¢Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤Î¿´ÎÅÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Çµ¯¤¤¿Êü²Ð»¦¿Í»ö·ï¡£±¡Ä¹¤À¤Ã¤¿·»¤ò¼º¤Ã¤¿¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¡¢Èï³²¼Ô°äÂ²¤ÎÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¡Ö¸µ²Ã³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ»¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¤È³èÆ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
³ÐÀÃºÞ°ÍÂ¸¤ÎÃËÀ¤È¸ÄÊÌÌÌÃÌ
¡¡2025Ç¯10·î¡¢¿»Ò¤µ¤ó¤ÏºÆ¤Ó·ºÌ³½ê¤Ø¡¢¤½¤³¤Ç¸ÄÊÌ¤ËÌÌÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢40Âå¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÈÀàÅð¤ÇÉþÌòÃæ¡£³ÐÀÃºÞ¤Î»ÈÍÑÎò¤ÏÌó10Ç¯¤ËµÚ¤Ö¡£
¡¡¿»Ò¤µ¤ó¡Ö¤è¤¯³ÐÀÃºÞ¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢·ë¹½³§¤µ¤óÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¦Êý¤¬¤¤¤ë¡£¤ä¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¡¡¼õ·º¼Ô¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Í³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¿É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¡¡¿»Ò¤µ¤ó¡Ö¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡×
¡¡¼õ·º¼Ô¡Ö³ÐÀÃºÞ¤ÏÍßµá¤¬¤¹¤´¤¤¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©Íß¤È¤«¿çÌ²Íß¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÍßµá¤¬³ÐÀÃºÞ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£°ìÅÙ»È¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢»õ»ß¤á¤¬¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢§¼õ·º¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÌôÊª¤Ø¤Î°ÍÂ¸
¡¡ºÇ½é¤Ï¹¥´ñ¿´¤À¤Ã¤¿¡£Ãç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÂçËã¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö³ÐÀÃºÞ¤¬°ìÈÖ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÄí´Ä¶¤ò¿Ò¤Í¤ë¡£
¡¡¼õ·º¼Ô¡ÖÎ¥º§¤·¤ÆÉã¿Æ¤Ò¤È¤ê¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼ÔÌÌÃÌ¤È¤«¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÉã¿Æ¤¬Íè¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¿»Ò¤µ¤ó¡Ö¡Ê¤³¤³¤ò¡Ë½Ð¤Æ¤«¤é¡¢¡Ê³Ð¤»¤¤ºÞ¤ò¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¼«¿®¤È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ°Â¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×
¡¡¼õ·º¼Ô¡Ö50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢È¾¡¹¤Ç¤¹¤«¤Í¡£½Ð¤Æ¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤òÃÇ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢°ã¤¦´Ä¶¤Ç¤ä¤êÄ¾¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¸¡¹¤È±Ô¤¯¼õ·º¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¡×
¡¡¿»Ò¤µ¤ó¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢Æ¨¤²Æ»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÇã¤¨¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤àÊýË¡¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×
¡¡¼õ·º¼Ô¡Ö·ëº§¤È¤«¤·¤Æ²ÈÂ²¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¤ä¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¿»Ò¤µ¤ó¡Öº£¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¼õ·º¼Ô¡Öº£¤ÏÆÃ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¿»Ò¤µ¤ó¡Ö·ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡©¤¤¤º¤ì¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡©¡×
¡¡¼õ·º¼Ô¡Ö¡Ä¡ÄÂ¿Ê¬¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤â¡×
ÌôÊª¤ò¤ä¤á¤¿¡¢·Ð¸³¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡¿»Ò¤µ¤ó¡Ö°ã¤¦¿Í¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌô¤ò¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¤È¤³¤í¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤»¤ë»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ç°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ìô¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×
¡¡¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡¢²Ë¤¬¤¢¤ë¤È¿Í´Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢Âà¶þ¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð²¿¤«ºî¶È¤·¤¿¤ê¤È¤«»¶Êâ¤¹¤ë¤È¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡Ö²¿¤«¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÏÃ¤»¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥×¥é¥¤¥É¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÊÌôÊª¤ò¡Ë¤ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¼õ·º¼Ô¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»þ´Ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¤ò¥Î¡¼¥È¡¢²¿¤¬Â¿¤¯²¿¤¬¾¯¤Ê¤¤¡©¡×¼«Ê¬¤ÎÃª²·¤·
¡¡¿»Ò¤µ¤ó¡Ö¥Î¡¼¥È¤È¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤È·ù¤¤¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë°ìÅÙ´îÅÜ°¥³Ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹àÌÜ¤Ç»×¤¤½Ð¤»¤ë¤³¤È¡¢²¿¤¬Â¿¤¯¤Æ²¿¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤«¡¢Èá¤·¤ß¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤É¤ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÃª²·¤·¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¼õ·º¼Ô¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌÌÃÌ¤ÎºÇ¸å¡¢¼õ·º¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌôÊª¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢§ÌÌÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¼õ·º¼Ô¡Ö¤Þ¤¿ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÌÌÃÌ¸å¡¢ÃËÀ¼õ·º¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Êü²Ð»¦¿Í¡Ë»ö·ï¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ö·ï¤Î»ö¤È¤«¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µ¼Ô¡Ö¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¼õ·º¼Ô¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
°äÂ²¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÌÌÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤³¤³¡Ê·ºÌ³½ê¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ò¥ó¥È¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¡Ê¤³¤³¤ò¡Ë½Ð¤Æ¤â°ì½ï¤Î¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Öº£¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡ÊÈÈºá¤Ë¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þ´ÖÅª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¤·¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡×
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î»þ¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤â´Þ¤á¤Æ¤´¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¤Þ¤¿À¸¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç²¿¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¤Û¤«¤ËÊ£¿ô¤Î¼õ·º¼Ô¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¿»Ò¤µ¤ó¤Ïº£¸å¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖËÌ¿·ÃÏ¤ÎÊü²Ð»ö·ï¤Ç¡¢»ö·ï¤òÈÈ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ºÆÈÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡Ê²Ã³²¼Ô»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¡ËÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ê¤³¤Î¹Ö±é¤äÌÌÃÌ¤Ç¡ËºÆÈÈ¤¬ËÉ»ß¤Ç¤¤ë¤È¤Ï·è¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤â¤Ã¤È³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¡¢»ä¼«¿È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¡Ö¼¡¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ñ¤¨¤Ê¤¤³ÎÎ¨¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç²¿¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èï³²¼Ô¤Î°äÂ²¤È¤·¤Æ¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤Ë¹Ö±é¤ò¤¹¤ë³èÆ°¤ÏÍèÇ¯¤âÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤À¡££±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Ë¿»Ò¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£