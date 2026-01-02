(C)MBS

¡¡£²£°£²£±Ç¯¡¢Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤Î¿´ÎÅÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Çµ¯¤­¤¿Êü²Ð»¦¿Í»ö·ï¡£±¡Ä¹¤À¤Ã¤¿·»¤ò¼º¤Ã¤¿¿­»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¡¢Èï³²¼Ô°äÂ²¤ÎÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¡Ö¸µ²Ã³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ»¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¤È³èÆ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£

³ÐÀÃºÞ°ÍÂ¸¤ÎÃËÀ­¤È¸ÄÊÌÌÌÃÌ

¡¡2025Ç¯10·î¡¢¿­»Ò¤µ¤ó¤ÏºÆ¤Ó·ºÌ³½ê¤Ø¡¢¤½¤³¤Ç¸ÄÊÌ¤ËÌÌÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢40Âå¤ÎÃËÀ­¼õ·º¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÈÀàÅð¤ÇÉþÌòÃæ¡£³ÐÀÃºÞ¤Î»ÈÍÑÎò¤ÏÌó10Ç¯¤ËµÚ¤Ö¡£

¡¡¿­»Ò¤µ¤ó¡Ö¤è¤¯³ÐÀÃºÞ¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢·ë¹½³§¤µ¤óÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¦Êý¤¬¤¤¤ë¡£¤ä¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×

¡¡¼õ·º¼Ô¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Í³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¿É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×

¡¡¿­»Ò¤µ¤ó¡Ö¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡×

¡¡¼õ·º¼Ô¡Ö³ÐÀÃºÞ¤ÏÍßµá¤¬¤¹¤´¤¤¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©Íß¤È¤«¿çÌ²Íß¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÍßµá¤¬³ÐÀÃºÞ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£°ìÅÙ»È¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢»õ»ß¤á¤¬¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×


¢§¼õ·º¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÌôÊª¤Ø¤Î°ÍÂ¸

¡¡ºÇ½é¤Ï¹¥´ñ¿´¤À¤Ã¤¿¡£Ãç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÂçËã¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£

¡¡¡Ö³ÐÀÃºÞ¤¬°ìÈÖ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

¡¡¿­»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÄí´Ä¶­¤ò¿Ò¤Í¤ë¡£

¡¡¼õ·º¼Ô¡ÖÎ¥º§¤·¤ÆÉã¿Æ¤Ò¤È¤ê¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼ÔÌÌÃÌ¤È¤«¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÉã¿Æ¤¬Íè¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×

¡¡¿­»Ò¤µ¤ó¡Ö¡Ê¤³¤³¤ò¡Ë½Ð¤Æ¤«¤é¡¢¡Ê³Ð¤»¤¤ºÞ¤ò¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¼«¿®¤È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ°Â¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Âç¤­¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×

¡¡¼õ·º¼Ô¡Ö50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢È¾¡¹¤Ç¤¹¤«¤Í¡£½Ð¤Æ¤«¤éÉÕ¤­¹ç¤¤¤òÃÇ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢°ã¤¦´Ä¶­¤Ç¤ä¤êÄ¾¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×

¡¡¤¹¤ë¤È¿­»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¸¡¹¤È±Ô¤¯¼õ·º¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£

¡Ö¤­¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¡×

¡¡¿­»Ò¤µ¤ó¡Ö¤­¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤­¡¢Æ¨¤²Æ»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÇã¤¨¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤àÊýË¡¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×

¡¡¼õ·º¼Ô¡Ö·ëº§¤È¤«¤·¤Æ²ÈÂ²¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¤ä¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×

¡¡¿­»Ò¤µ¤ó¡Öº£¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×

¡¡¼õ·º¼Ô¡Öº£¤ÏÆÃ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×

¡¡¿­»Ò¤µ¤ó¡Ö·ëº§¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡©¤¤¤º¤ì¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡©¡×

¡¡¼õ·º¼Ô¡Ö¡Ä¡ÄÂ¿Ê¬¡¢²æËý¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤â¡×

ÌôÊª¤ò¤ä¤á¤¿¡¢·Ð¸³¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É

¡¡¿­»Ò¤µ¤ó¡Ö°ã¤¦¿Í¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌô¤ò¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¤È¤³¤í¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤»¤ë»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ç°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ìô¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×

¡¡¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡¢²Ë¤¬¤¢¤ë¤È¿Í´Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢Âà¶þ¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð²¿¤«ºî¶È¤·¤¿¤ê¤È¤«»¶Êâ¤¹¤ë¤È¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×

¡¡¡Ö²¿¤«¹Ô¤­µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡¢ÏÃ¤»¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥×¥é¥¤¥É¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÊÌôÊª¤ò¡Ë¤ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×

¡¡¼õ·º¼Ô¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»þ´Ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ê¤È¡×

¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¤ò¥Î¡¼¥È¡¢²¿¤¬Â¿¤¯²¿¤¬¾¯¤Ê¤¤¡©¡×¼«Ê¬¤ÎÃª²·¤·

¡¡¿­»Ò¤µ¤ó¡Ö¥Î¡¼¥È¤È¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤­¤Ê¤³¤È¤È·ù¤¤¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë°ìÅÙ´îÅÜ°¥³Ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹àÌÜ¤Ç»×¤¤½Ð¤»¤ë¤³¤È¡¢²¿¤¬Â¿¤¯¤Æ²¿¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×

¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤«¡¢Èá¤·¤ß¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤É¤ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÃª²·¤·¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×

¡¡¼õ·º¼Ô¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×

¡¡ÌÌÃÌ¤ÎºÇ¸å¡¢¼õ·º¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¡ÖÌôÊª¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×


¢§ÌÌÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¼õ·º¼Ô¡Ö¤Þ¤¿ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×

¡¡ÌÌÃÌ¸å¡¢ÃËÀ­¼õ·º¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£

¡¡¡Ö¡Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Êü²Ð»¦¿Í¡Ë»ö·ï¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×

¡¡¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ö·ï¤Î»ö¤È¤«¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡µ­¼Ô¡Ö¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×

¡¡¼õ·º¼Ô¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×

°äÂ²¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤

¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÌÌÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¿­»Ò¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡¡Öº£¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤³¤³¡Ê·ºÌ³½ê¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ò¥ó¥È¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¡Ê¤³¤³¤ò¡Ë½Ð¤Æ¤â°ì½ï¤Î¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡¡Öº£¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤­¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡ÊÈÈºá¤Ë¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þ´ÖÅª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¤·¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡×

¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î»þ¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤â´Þ¤á¤Æ¤´¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¤Þ¤¿À¸¤­Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç²¿¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×

¡¡¤Û¤«¤ËÊ£¿ô¤Î¼õ·º¼Ô¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¿­»Ò¤µ¤ó¤Ïº£¸å¤ò¸ì¤ë¡£

¡¡¡ÖËÌ¿·ÃÏ¤ÎÊü²Ð»ö·ï¤Ç¡¢»ö·ï¤òÈÈ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ºÆÈÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡Ê²Ã³²¼Ô»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¡ËÂç¤­¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ê¤³¤Î¹Ö±é¤äÌÌÃÌ¤Ç¡ËºÆÈÈ¤¬ËÉ»ß¤Ç¤­¤ë¤È¤Ï·è¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤«¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤â¤Ã¤È³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¡¢»ä¼«¿È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×

¡¡¡Ö¼¡¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ñ¤¨¤Ê¤¤³ÎÎ¨¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç²¿¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡Èï³²¼Ô¤Î°äÂ²¤È¤·¤Æ¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤Ë¹Ö±é¤ò¤¹¤ë³èÆ°¤ÏÍèÇ¯¤âÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤À¡££±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Ë¿­»Ò¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£