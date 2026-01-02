¼õ·º¼Ô¤Ë¶Á¤¤¤¿°äÂ²¤ÎÀ¼¡Ö¤Þ¤ÀËÍ¤¿¤Á¤Ï¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¡½¡½²Ã³²¼Ô¤ò»Ù±ç¡¡Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Êü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤Î°äÂ²¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¡ÚÃæÊÔ¡§£³Éôºî¡Û
¡¡£²£°£²£±Ç¯¡¢Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤Î¿´ÎÅÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Çµ¯¤¤¿Êü²Ð»¦¿Í»ö·ï¡£±¡Ä¹¤À¤Ã¤¿·»¤ò¼º¤Ã¤¿¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¡¢Èï³²¼Ô°äÂ²¤ÎÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¡Ö¸µ²Ã³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ»¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¤È³èÆ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¼õ·º¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¼
¡¡¡ÖÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¡Ê»ö·ï¤Î¡ËÆÃ½¸¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤òÊ¹¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡½¡½ËÍ¤â½Ð½ê¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤³èÆ°¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×(¼õ·º¼Ô)
¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é¡¢²Ã³²¼Ô¤ËÅÜ¤ê¤äÁþ¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢µÕ¤ËËÍ¤é¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢µÕ¤ËËÍ¤é¤Ï²¿¤òÊÖ¤»¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×(¼õ·º¼Ô)
¡¡¤¢¤ë¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë²ó¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¿´¤ÎÊÑ²½¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿»Ò¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¿»Ò¤µ¤ó¡Ë¡ÖÆ±¤¸»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤â²Ã³²¼Ô¤â¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤¬¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤«¤éÈÈºá¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÆó¿Í¤Ç¤âÈÈºá¤äºÆÈÈ¤¬¸º¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
½÷À¼õ·º¼Ô¡Ö²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¢¤ë½÷À¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬Àè¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½ý³²»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï°¤¤¤±¤É¡¢¸ÀÍÕ¤Ç·ö²Þ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤«¡¢¥â¥é¥ë¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤â¤¤ç¤¦¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤È¤«²Ã³²¼Ô¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î½÷À¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤°ì¤Ä°ã¤¨¤Ð¡¢²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¼õ·º¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¸À¤¤Ê¬¤òÈ¯¤»¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤æ¤¨¡¢¿»Ò¤µ¤ó¤Î¡¢Èï³²¼Ô¤â²Ã³²¼Ô¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¼õ·º¼Ô¡ÖÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÊ¹¤¯¤Î¤Ï¶Á¤¯¡×
¡¡ÀàÅðºá¤ÇÉþÌòÃæ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÏ¿²»¶µºà¤ÇÊ¹¤¯¤Î¤È¡¢À¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡¢¶Á¤Êý¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÊ¹¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Èà¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·ºÌ³½ê¤«¤é½Ð¤¿¤«¤éµö¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ºÈÈºá¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£ÈÈºáÈï³²¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢·Ú¤Ï¤º¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤·¤¿¤é¥À¥á¤À¤Ê¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿»Ò¤µ¤ó¤È¸ÄÊÌ¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ÈÊ¹¤¯¤È¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Îºá¤òÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨¤Ï¤³¤¦¤À¤±¤É¡¢³°¤Ë½Ð¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤«¤é¤ß¤Æ¡Ø¤½¤Î¹Í¤¨¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÀ¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃËÀ¼õ·º¼Ô¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÍ¤¿¤Á¤Ï¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×
¡¡¡Ö¿Í¤Îºâ»º¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤Ë¤âÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢º¾µ½ºá¤ÇÉþÌòÃæ¤ÎÃËÀ¡£
¡¡¡ÖÆóÊ¬¤Î°ì¤¬¤Þ¤¿·ºÌ³½ê¤ËÌá¤ë¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»°Ê¬¤Î°ì¡¢»ÍÊ¬¤Î°ì¡¢¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¸º¤é¤½¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÊ¹¤¡¢¡Ê¼«¿È¤â¡Ë¶¯¤¤°Õ»×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÍ¤¿¤Á¤Ï¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¤À¤«¤é¤³¤½±þ¤¨¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×
¡¡¡Ö¹¬¤»¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿À¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Þ°ìÈÖ¤Î¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¹¬¤»¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢´·¤ì¤ë¤È¹¬¤»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿´¤À¤±¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¤³¤Î¹Ö±é²ñ¤ÎÌóÈ¾Ç¯¸å¡¢¿»Ò¤µ¤ó¤ËÌÌÃÌ¤ò¿½¤·¹þ¤à¼õ·º¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¡£¿»Ò¤µ¤ó¤ÏºÆ¤Ó·ºÌ³½ê¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£