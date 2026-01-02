◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

「箱根駅伝」往路の出場選手が発表され、初優勝を狙う前回3位の国学院大は当日のエントリー変更で、1区に青木瑠郁（4年）、3区に野中恒亨（3年）を起用した。

前田康弘監督が「5人のジョーカー」と表現する主力のうち、12月29日の区間エントリーでは上原琉翔主将（4年）を初めてエース区間の2区、辻原輝（3年）を4区に配置した。青木と野中は当日変更での投入が可能な補欠登録だった。

昨季の国学院大は出雲駅伝と全日本大学駅伝で2冠に輝きながら、箱根では総合3位で初優勝を逃した。今季は出雲駅伝で連覇も、全日本は4位だった。その中で3年生エースに成長した野中が、出雲は3区で区間2位、全日本では3区で区間賞を獲得。いずれも外国人留学生と競っての快走だったため、SNSでは“日本人留学生”と呼ばれており、前回は1区6位だった箱根でも期待がかかる。

レース当日のエントリー変更は往路、復路ともスタートの1時間10分前（午前6時50分）に、正選手と補欠の入れ替えが可能。一日4人まで、2日間で6人までとなる。

【国学院大の往路区間エントリー】

・1区 青木瑠郁（4年、健大高崎）

・2区 上原琉翔（4年、北山）

・3区 野中恒亨（3年、浜松工）

・4区 辻原輝（3年、藤沢翔陵）

・5区 高石樹（1年、高知工）