◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

「箱根駅伝」往路の出場選手が発表され、3年ぶりの総合優勝を狙う駒大は当日のエントリー変更で、2区に桑田駿介（2年）、3区に“4年生4本柱”の一角、帰山侑大（4年）を起用した。補欠登録の主将・山川拓馬（4年）、エース佐藤圭汰（4年）らは往路にエントリーされず、復路起用が予想される。

前回7区で区間新記録をマークした佐藤は今季、ケガに苦しんだ。恥骨の故障が再発し、10月の出雲駅伝は欠場。だが、「70％くらいの状態だった」という11月の全日本大学駅伝では7区区間3位の走りで優勝に貢献していた。

レース当日のエントリー変更は往路、復路ともスタートの1時間10分前（午前6時50分）に、正選手と補欠の入れ替えが可能。一日4人まで、2日間で6人までとなる。

【駒大の往路区間エントリー】

・1区 小山翔也（3年、埼玉栄）

・2区 桑田駿介（2年、倉敷）

・3区 帰山侑大（4年、樹徳）

・4区 村上響（3年、世羅）

・5区 安原海晴（3年、滋賀学園）